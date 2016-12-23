 إحباط تهريب مليون و377 ألف حبة كبتاجون بميناء الملك عبدالعزيز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إحباط تهريب مليون و377 ألف حبة كبتاجون بميناء الملك عبدالعزيز

إحباط تهريب مليون و377 ألف حبة كبتاجون بميناء الملك عبدالعزيز
المناطق_جدة

أحبط جمرك ميناء الملك عبدالعزيز محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة بلغت 1.377.000 حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.
وأوضح ضيف الله العتيبي مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن أعمدة من الجبس تستخدم في أعمال الديكور، وعند خضوع الإرسالية للإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة بطريقة فنية داخل تجاويف بعض الأعمدة الموجودة ضمن الإرسالية، وأضاف العتيبي أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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