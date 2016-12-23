في ذكرى البيعة الثانية .. عميد الكلية التقنية بنجران : الملك سلمان شخصية قيادية

رفع عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين, ولسمو ولي ولي العهد ولسمو امير منطقة نجران – حفظهم الله -وللشعب السعودي كافة بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه – أيده الله – مقاليد الحكم التي تصادف يوم الأحد الثالث من شهر ربيع الثاني الموافق الأول من شهر يناير 2017 م .

وقال في تصريح بهذه المناسبة : ” أن شخصية الملك سلمان بن عبدالعزيز القيادية تميزت في النواحي السياسية والتاريخية والثقافية والإنسانية كذلك إضافة إلى النواحي الاقتصادية والتي تمثلت في إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وما سيتحقق من خلالها بإذن الله وكذلك تأثير كل ذلك في تنمية الوطن بالحاضر والمستقبل.

ولفت “الصقري” أن بداية عهد الملك سلمان شهدت العديد من القرارات الهامة كإلغاء العديد من الهيئات والمجالس مثل المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإعلام والمجلس الأعلى للأمن الوطني وكذلك تأسيس المجلس الأعلى لأرامكو السعودية .

وأضاف “الصقري” قائلا: لقد شهدت المملكة بقيادة ملك الحزم سلمان بن عبدالعزيز خلال العامين الماضيين العديد من القرارات الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – منذ توليه مقاليد الحكم في مختلف المجالات والتي كان لها آثرها في تنمية الوطن .

وأشار “الصقري” إلى أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى يولي قضية تدريب الشباب وتوظيفهم جلّ اهتمامه ويدعم كل توجه لإيجاد مسارات تدريب متطورة وغير تقليدية تستوعب الشباب ومدِّهم بمهارات سلوكية ومهنية في شتى المهن التي يحتاجها سوق العمل.

واختتم “الصقري” إن المملكة العربية السعودية تعيش هذه الأيام الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم ونحن نستذكر هذه المناسبة السعيدة ولن ننسى الكلمة التي ألقاها ـ أيده الله ـ عقب توليه مقاليد الحكم التي أكدَّ فيها أن المملكة ستظل متمسكة بالنهج القويم الذي سارت عليه منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وأنه لا تهاون في العقيدة والوطن ولا مكان في بلاد الحرمين للتطرف ولا تسامح مع كل من يريد الإفساد في الأرض وأنها ستواصل مسيرة التنمية والعطاء.