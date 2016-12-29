 حريق هائل في مستودع بالشميسي بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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حريق هائل في مستودع بالشميسي بمكة

حريق هائل في مستودع بالشميسي بمكة
المناطق_عادل الزهراني

وقع  اشتعال للنار في مستودع بطريق الشميسي وكان الحادث عبارة اشتعال النار في مستودع لقطع الغيار يقع في الطريق المؤدي لنقطة الشميسي القديمة تقدر أبعاده ب (20×25)م مبنيه حوائطه بالطوب ومسقوف بالصاج ومكون من دورين  يقع داخل فناء مسور تقدر أبعاده ب(200×150) م صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح انه تمت السيطرة على الحادث واخماده دون حدوث أي إصابات في الارواح ولله الحمد وان فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على  مسببات الحادث

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