213 فرقة صحية تنفذ حملة شلل الأطفـال بصحة نجران

بمتابعة من مدير عام صحة نجران خالد بن عايض العسيري وتنفيذاً لتوجيهات مقام الوزارة أنهت صحة نجران ممثلة بإدارة مكافحة الإمراض المعدية بالصحة العامة كافة استعداداتها لبدء حملة شلل الأطفال السنوية ،وذلك بإعطاء كل طفل جرعتين من لقاح شلل الأطفال الفموي والتي تستهدف 52391 طفل وطفلة بالمنطقة .

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بصحة نجران بالنيابة مهدي بن محمد آل زمانان حرص وزارة الصحة على إقامة هذه الحملات الوقائية لتحصين أطفالنا من هذا المرض من خلال إعداد فرق طبية تقوم بزيارة المنازل وتطعيم الأطفال ضد الشلل لزيادة الحالة المناعية للأطفال اقل من خمس سنوات من العمر .

وبين آل زمانان أن الجـرعـة الأولـى تبدأ بمشية الله تعالى يـوم الأحـد القادم وسيشارك في هذه الحملة 558 من الكادر الصحي والإداري يسهمون في تنفيذ الحملة، وانه قد تم تزويد جميع الفرق باللقحات والتجهيزات والآليات اللازمة ووزعت على 140 فرقـة ميدانيـة متحركة بنظام منزل – منزل، إضافـة إلى تجهيز 69 فرقة ثـابتة بالمراكز الصحية و4 فرق إشرافية لمتابعة تنفيذ الحملة مؤكداً بأن صحة نجران في أتم جاهزية لبدء الحملة والتي تستمر لمدة خمسة أيام .

ودعـى العسيري جميع المواطنين والمقيمين في المنطقة بالتعاون مع أفراد فرق التطعيم ومساندة جهودها لإنجاح هذه الحملة وحماية أطفالنـا بـإذن الله