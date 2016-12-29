الشهراني تقف على مخرجات فطن بالثانوية الثالثة عشر بنجران

وقفت مساعدة الشؤون التعليمية ( بنات ) بتعليم نجران سراء بنت سعيد الشهراني رئيسة اللجنة التنفيذية للبرنامج بالمنطقة على مخرجات ومنجزات الثانوية الثالثة عشر للبنات في البرنامج الوطني الوقائي فطن ، كانت ذلك في لقاء سفيرات فطن الذي نظمته المدرسة بحضور مديرة إدارة الجودة الشاملة عالية ال الحارث ومديرة رياض الأطفال سنية بالحارث ومنسقة فطن بالمنطقة وداد المصعبي والمنسقة الإعلامية للبرنامج سميحة ال صمع ومشرفات التوجيه والإرشاد وعدد من مديرات المدارس وميسرات فطن بالمدارس وأمهات الطالبات ، بدأ اللقاء بآيات من القرآن الكريم تلتها الطالبة الفطنة نورة الشريف ، ثم ألقت شاعرة فطن الطالبة جواهر آل ناجي قصيدة بهذه المناسبة ، وأعطت ميسرة فطن بالمدرسة عافية الفيفي مقدمة عن البرنامج عرفت به بشكل عام والهدف من اللقاء ، بعدها قدمت فقرة سفيرات فطن من إعداد معلمات اللغة العربية فوزية الشريف ومريم الشرف قدمن من خلالها الطالبات عدد من الفقرات التي تنبع من الوعي الديني والوطني والاجتماعي والأخلاقي والذاتي تحدثن فيها عن الفطنة في الحفاظ على الدين والوطن وبر الوالدين ، والأخلاق ، تلاها فقرة الأم الفطنة قدمت من خلالها الميسرة عافية الفيفي عدد من النصائح والتوجيهات للأمهات عن التعامل مع طالبات المرحلة الثانوية وبعض الصفات السلبية التي قد يشترك فيها المراهقين والمراهقات وكيف يمكن تعديل سلوكياتهم السلبية ، وقالت قائدة المدرسة شيخة الوادعي في كلمتها : أتى فطن ليضع لنا أعمالنا داخل إطار عام ونحن اليوم نستعرض لكم كيف تم إدراج فطن في العملية التعليمية والأنشطة المقامة من قبل منسوبات المدرسة من معلمات وطالبات وأمهات الطالبات فالطالبات بلورن العمل وسخروا فطن وطبقوه بشكل واقعي فهدفنا اليوم هو نقل هذه التجربة والفكرة للجميع ، وشكرت للجميع جهودهم واجتهاداتهم المثمرة .

بعدها استعرضت أعمال المدرسة في برنامج فطن من قبل المعلمات والطالبات بداية من برنامج القراءة للجميع ، فبرنامج التقنية نعمة فلا تجعلها نقمة ، برنامج أمن وطني مسؤوليتي ، برنامج موهبتي تصنع مهنتي ، برنامج كــن ذا أثر ، برنامج الرياضيات تجعلني فطنة ، برنامج طاقة تؤدي للهلاك ، برنامج ذكــاء الغذاء ، برنامج الجدار الإلكتروني ، برنامج استراتيجيات التدريس الحديثة ، قنوات اتصال دراسية للمواد عن طريق التليقرام ، كما عرض ما تم عمله لبرنامج فطن من قبل الإرشاد الطلابي بالمدرسة والتي منها : برنامج رفق ، حضورك مهم ، الطالبة القدوة ، مدرستي منبر لمستقبلي ، دورة طريقي للتفوق ، تحفيز الطالبات ، دورة المهارات الشخصية والإجتماعية لطالبات وطلاب المرجلة الثانوية للمعلمات والطالبات .

هذا وقد أشادت مديرة الجودة الشاملة بفكرة توظيف فطن في المناهج الدراسية وتطبيقه بشكل عملي وواقعي من قبل الطالبات والمعلمات ، وأثنت كذلك منسقة فطن بالمنطقة على ذات الفكرة في التوظيف وشكرت لهم العمل بروح الفريق الواحد في تطبيق البرنامج وشكرت للميسرة عافية جهودها في المدرسة ، وأثنت كذلك على عطاء الطالبات واكتسابهن الوعي بذاتهن من خلال مهارات فطن الاجتماعية ، بدورها أكدت مساعدة الشؤون التعليمية على أهمية شغل الطالبات بالمشاريع النافعة والتي تعود عليهن بخبرات علمية سواء في التعليم أو حياتهن اليومية ، وكيف تكون المدرسة بيئة جاذبة ، وعولت على ميسرات فطن بالمدارس مسؤولية تحويل الطالبة إلى طالبة فطنة في مواجهة مشاكلها وحلها وكيف تكون فطنة في الحفاظ على حقوقها وذاتها ، وأوصت بنقل الدورات التي تلتحق بها الميسرات إلى الطالبات فهم الفئة المستهدفة من البرنامج .

وفي ختام اللقاء قامت الحاضرات بجولة في معرض سفيرات فطن المصاحب والتي احتوى على أعمال الطالبات الفطنات والمعلمات المشاركات والتي نقلت واقع تطبيق فطن داخل المدرسة