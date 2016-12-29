 بلدية رأس تنورة : حملة تطوعية لتنظيف كورنيش المحافظة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بلدية رأس تنورة : حملة تطوعية لتنظيف كورنيش المحافظة

بلدية رأس تنورة : حملة تطوعية لتنظيف كورنيش المحافظة
المناطق_رأس تنورة

نظمت بلدية رأس تنورة مؤخرا، حملة توعوية، لتنظيف شاطئ رأس تنورة بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، وبمشاركة ١٠٠ طالب متدرب.

 

وأوضح رئيس بلدية رأس تنورة المهندس صالح بن عبدالعزيز الملحم بأن بلدية رأس تنورة بالتعاون مع أرامكو السعودية قامت بتنظيم حملة توعوية تهتم بتنظيف شاطئ رأس تنورة، وأضاف : شارك مسؤولي

البلدية، مع إدارة الفرضة ممثلة بـ الأستاذ حمد بالحارث و الأستاذ جميل العبدالله و الأستاذ فارس الشهري من مركز التدريب بأرامكو السعودية بالحملة، مشيرا إلى مشاركة 100 طالب متدرب في الشركة بالحملة

وأكد الملحم أن المساحة الإجمالية التي تم تنظيفها خلال الحملة بلغ 2 كيلو و 200 متر من مساحة الكورنيش، لافتا إلى أن الهدف من الحملة تخفيف العبء عن رجال النظافة وتنمية حس المسؤولية الاجتماعية في نفوس المشاركين وغرس حب النظافة لدى الناشئة من الشباب للانخراط في العمل التطوعي.

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