معهد صناعة التشييد بجامعة الملك فهد ينظم مؤتمره السنوي 2 و3 جمادى الآخرة

ينظم معهد صناعة التشييد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يومي الأربعاء والخميس 2 و3 جمادى الآخرة 1438هـ مؤتمره السنوي

تحت مسمى “نحو إنتاجية أفضل وجودة فاعلة”.

ويهدف المؤتمر إلى تفعيل تبادل المعلومات بين عناصر صناعة التشييد وخاصة مع مراكز البحوث والجامعات و تعزيز دور البحث والتطوير

في تحسين أداء عناصر صناعة التشييد وعرض الممارسات المتبعة في قياس الإنتاجية وضبط الجودة في مشاريع التشييد بالمملكة العربية السعودية.

ويقدم المؤتمر لعناصر صناعة التشييد (الملاك، المقاولون، الاستشاريون، الموردون، المشرعون، والأكاديميون) ملتقى للتقارب ولتبادل

الآراء حول أفضل الممارسات العملية لزيادة الإنتاجية ولتحسين ضبط الجودة في مواقع مشاريع التشييد ودورها في التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية.

وتشارك

بالمؤتمر مجموعة متميزة من القياديين في مجال الصناعة من الملاك، المقاولين، الاستشاريين، الموردين، المشرعين، والأكاديميين على المستويين الوطني والعالمي الذين يجتمعون تحت سقف واحد لمناقشة أفضل السبل والممارسات العملية المتبعة والفاعلة في زيادة الإنتاجية وضبط

الجودة في المشاريع الهندسية ، ويهدف معهد صناعة التشييد إلى تحسين صناعة التشييد بالمملكة، وإعداد الدراسات والأبحاث وتقديمها للأطراف المعنية في حقل التشييد

للاستفادة منها .

ويقدم المعهد برامج حيوية تعني بالبحث والتطوير لتحسين طرق البناء، وتحسين كفاءة الدورة الحيوية لمشاريع التشييد ورفع كفاءة

المنتج، وتطوير القدرات العملية والتنافسية للمصنعين السعوديين في هذا الحقل، واستقطب المعهد تعاوناً وشراكات واستشارات من جهات لها دورها التنموي والاقتصادي المتميز.

الجدير بالذكر أن الجامعة اهتمت منذ عقود، بصناعة التشييد والبناء اهتماماً كبيراً منطلقة من كونها جامعة هندسية وتقنية

تقدم برامج متخصصة أكاديمياً عبر أقسامها بدرجتي البكالوريوس والماجستير في تصاميم البيئة والهندسة المدنية، كما أن الجامعة كانت ومازالت تلبي حاجة المملكة المتطورة والمتجددة من المهندسين الإنشائيين والمعماريين في مواكبة مستمرة لاحتياجات النهضة الحضارية بالمملكة،

وبالتوازي مع تطورات النهضة العمرانية السريعة التي تشهدها المملكة.