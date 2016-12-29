 ترامب مسرور بعد مكالمة لطيفة من أوباما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ترامب مسرور بعد مكالمة لطيفة من أوباما

ترامب مسرور بعد مكالمة لطيفة من أوباما
المناطق_وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه دخل في “محادثة لطيفة للغاية” مع الرئيس المنتهية ولايته بارك أوباما عبر الهاتف، وذلك بعد أن انتقده ترامب بشدة عبر تويتر في وقت سابق أمس الأربعاء. وقال ترامب إن أوباما أجرى معه اتصالا هاتفيا قائلا :”أجرينا محادثة
عامة كانت لطيفة جدا جدا. وأنا أقدر ذلك”، دون الإشارة إلى مضمون تلك المحادثة.وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين في فلوريدا أنه يعتقد أن عملية الانتقال السياسي تمضي بشكل سلس للغاية.كان ترامب قد قال عبر تويتر في وقت سابق إن عملية الانتقال اصطدمت بعقبات عدة بسبب قول أوباما إنه يعتقد أنه كان بمقدوره الفوز على ترامب إذا أتيحت له فرصة الترشح لفترة ثالثة.

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