 آليات وضوابط كتابة “السيرة الذاتية” في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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آليات وضوابط كتابة “السيرة الذاتية” في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الباحة

آليات وضوابط كتابة “السيرة الذاتية” في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الباحة
المناطق_عبدالرحمن سفر
 أقامت جامعة الباحة ممثلة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية   وحدة الخريجات شطر الطالبات ورشة عمل بعنوان: (كيف تكتبين سيرتك الذاتية HOW TO WRITE A CV IN ENGLISH LANGUAGE) بشقيها النظري والعملي.
وقد تضمنت الورشة على مقدمة عن ضمان كيفية التحصيل الأكاديمي للطالبة قبل التخرج، مع محاضرة توضيحية للخريجة قدمتها الدكتورة فاطمة محمد أحمد إبراهيم، أشارت فيها عن خطوات سير الطالبة أثناء الدراسة الجامعية، إضافة إلى احتياجات الطالبة قبل أن تنخرط في ميدان الحياة العملية، ثمّ تلاها حديثا عن آلية التقديم للعمل الوظيفي وسبل الوصول إلى ذلك. وأكدت الدكتور فاطمة إبراهيم أن السيرة الذاتية تعدّ عاملاً أساسيًا للحصول على الوظيفة، على اعتبار أنها مرآة عاكسة للكثير من سمات الشخصية بما فيها من خصائص ومؤهِلات خاصة للمتقدمة للوظيفة.
 تلا ذلك ورشة عمل حول آليات وضوابط كتابة السيرة الذاتية للطالبة المتخرجة قدمتها الأستاذة سماح أحمد إبراهيم, عرضت فيها  تفاصيل السيرة الذاتية باللغة الانجليزية مع ترجمتها إلى اللغة العربية، مصحوبة بالشرح والتحليل لجميع مفرداتها، مع توزيع عدة نماذج للتدريب على كتابة السيرة الذاتية.

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