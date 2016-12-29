 أمين الشرقية: خادم الحرمين الشريفين انجز وتبنى العديد من البرامج والمشروعات العملاقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمين الشرقية: خادم الحرمين الشريفين انجز وتبنى العديد من البرامج والمشروعات العملاقة

أمين الشرقية: خادم الحرمين الشريفين انجز وتبنى العديد من البرامج والمشروعات العملاقة
المناطق_الدمام

إن عطاء خادم الحرمين الشريفين يتواصل لكافة فئات المجتمع السعودي على ارض الخير ويبشرنا بفجر جديد وأملا يترقبه الجميع, كما إن هذه الذكرى الغالية تجعلنا نقف مع أنفسنا كي نقيّم أدوارنا

كل في موقعه، ونعمل جميعاً على تعزيز الإيجابيات ومحاربة السلبيات مهما كانت بسيطة وقليلة.

 

إن هذا القائد المحنك أستطاع أن يمتلك قلوب شعبه وينسج هذا العقد الثمين والتواصل العفوي الصادق من خلال منجزاته الكبيرة التي تم إنجازها خلال فترة زمنية قصيرة، لقد عمل خادم الحرمين الشريفين
كل ما في وسعه لراحة المواطن وأمنه واستقراره وتوفير الحياة الكريمة له وتبني العديد من البرامج والمشروعات العملاقة التي كانت حديث العالم أجمع.

 

استطاع ملك الحزم والعزم على تحقيق الكثير من النجاحات السياسية والاقتصادية والتنموية خلال فترة قصيرة، ولعل أكبر دليل إطلاق رؤية المملكة 2030 والتي تدشن عهد جديد من الاقتصاد السعودي
، لقد شهد الجميع العديد من القرارات التاريخية التي أصدرها ملك الحزم والعزم والتي أثبتت أننا امام ملك أستثنائي، استطاع بحنكته وحكمته المعهودة ان يواصل نهج ملوك المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

 

أسال الله عز وجل أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وولي ولي العهد حفظهم الله ، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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