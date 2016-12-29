الجمعية الدوليه للامن الصناعي ’’ASIS’’ تقيم الملتقى الأمني الرابع بينبع

تستضيف الجمعية الدولية للأمن الصناعي اللواء/ سعد بن حسن الجباري قائد قوات أمن المنشآت بوزارة الداخلية, والدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهدلق مدير عام الإدارة العامة للأمن الفكري , في الملتقى الرابع للجمعية فرع الرياض يوم الثلاثاء 5 ربيع الثاني 1438 هـ الموافق 3 يناير 2017 م . وسيلقي الجباري بهذه المناسبة محاضرة بعنوان ” دورقوات أمن المنشآت الأمني في حماية المنشآت ” وكذلك سيلقي الدكتور الهدلق محاضرة عن الأمن الفكري.

وسوف يتم عقد هذا الملتقى في فندق موفنبيك ينبع, بحضورجمع من قادة القطاعات الأمنية والمهتمين والمختصين والخبراء الأمنيين في المنطقة من القطاعين العام والخاص بالإضافة الى عدد من المسئوليين ورؤساء الجهات الأمنية والإعلاميين بهدف إثراء مداولات النقاش ,ويأتي هذا الملتقى في إطار جهود فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بالرياض للإرتقاء بمستوى العاملين في مجال الأمن في المنطقة وتنمية معرفتهم وخبراتهم وفتح قنوات للتعارف والنقاش في كل مايتعلق بالنواحي الفكرية والأمنية.