 بطولة الكلية التقنية بأبها تختتم فعالياتها بتتويج فريق المحاسبة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

سوق الأسهم يختتم تداولاته الأسبوعية منخفضاً عند 7210 نقاط تعليم جازان يبدأ باستقبال بيانات المنسقين والطلاب المشاركين في مشروع تحدي القراءة العربي ميلان يجهز عرضاً مالياً ضخماً لسانشيز تبرعات حملة إغاثة الشعب السوري تتجاوز 217.6 مليونا م. العازمي للمرتبة التاسعة ببلدية القريات أمير عسير يستقبل الدكتور فهد الشليمي الرئيس اليمني يعود إلى عدن بعد زيارة داخلية ‏لحضرموت بطولة الكلية التقنية بأبها تختتم فعالياتها بتتويج فريق المحاسبة الإسكان توقع اتفاقية إنشاء 5000 وحدة سكنية في عدة مناطق عالمة دقت ناقوس الخطر.. الإسراف في المضادات الحيوية أظهر جراثيم عملاقة وزير التعليم يدشن البوابة الإلكترونية لمشروع عين للوثائق تشافي: ريال مدريد نادي كبير وسبب إزعاجاً دائماً لبرش

بطولة الكلية التقنية بأبها تختتم فعالياتها بتتويج فريق المحاسبة

بطولة الكلية التقنية بأبها تختتم فعالياتها بتتويج فريق المحاسبة
المناطق_أبها

توج عميد الكلية التقنية الحسين سالم فريق المحاسبة بلقب بطولة الكلية التقنية بابها للعام ١٤٣٨ هـ في ختام البطولة التي شارك فيها عشرة فرق على ملعب الكلية حيث أقيمت البطولة بنظام الدوري من دور واحد بين مجوعتين ,  وحقق فريق المحاسبة اللقب بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق المساحة بنتيجة ٣-١ سجل الأهداف كلاً من عبدالله حسن عسيري وعلي سعيد معدي  وسامر محمد المقصودي بينما سجل هدف المساحة سجله اللاعب عبدالعزيز ال شار , وحصل على لقب افضل لاعب في المباراة علي سعيد معدي بينما حصل على افضل حارس في البطولة فيصل الكعبي وذهبت جائزة هداف البطولة للاعب عبدالله حسن عسيري .

وبين عميد الكلية التقنية بابها الحسين سالم بأن الكلية هيئة الملاعب الجديدة لخدمة منسوبي الكلية وأصبحت جاهزة لاستضافة أي بطولة على مستوى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني , وبين بأن الهدف من إقامة البطولة حفظ أوقات الشباب واستغلال اوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع في الجانب البدني والصحي وزرع الروح الرياضية بينهم .

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>