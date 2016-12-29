بطولة الكلية التقنية بأبها تختتم فعالياتها بتتويج فريق المحاسبة

توج عميد الكلية التقنية الحسين سالم فريق المحاسبة بلقب بطولة الكلية التقنية بابها للعام ١٤٣٨ هـ في ختام البطولة التي شارك فيها عشرة فرق على ملعب الكلية حيث أقيمت البطولة بنظام الدوري من دور واحد بين مجوعتين , وحقق فريق المحاسبة اللقب بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق المساحة بنتيجة ٣-١ سجل الأهداف كلاً من عبدالله حسن عسيري وعلي سعيد معدي وسامر محمد المقصودي بينما سجل هدف المساحة سجله اللاعب عبدالعزيز ال شار , وحصل على لقب افضل لاعب في المباراة علي سعيد معدي بينما حصل على افضل حارس في البطولة فيصل الكعبي وذهبت جائزة هداف البطولة للاعب عبدالله حسن عسيري .

وبين عميد الكلية التقنية بابها الحسين سالم بأن الكلية هيئة الملاعب الجديدة لخدمة منسوبي الكلية وأصبحت جاهزة لاستضافة أي بطولة على مستوى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني , وبين بأن الهدف من إقامة البطولة حفظ أوقات الشباب واستغلال اوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع في الجانب البدني والصحي وزرع الروح الرياضية بينهم .