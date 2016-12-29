تبرعات حملة إغاثة الشعب السوري تتجاوز 217.6 مليونا

وصلت قيمة التبرعات من جميع مناطق المملكة للحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق، حتى هذه الساعة 217.638.279 ريالاً .

وكانت الحملة قد دعت للتبرع للأشقاء السوريين عن طريق الرسائل النصية ( SMS ) من خلال جميع شركات الاتصالات عبر الرقم الموحد ( 5565 )، وإرسال رقم ( 1 ) للتبرع بـ 10 ريالات، ورقم ( 2 ) للتبرع بـ 20 ريالا، أو إرسال رقم ( 3 ) للتبرع بـ 30 ريالا، أو عن طريق إيداع التبرعات عبر الحسابات التالية :

1- SA5655000000099088000757 مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على البنك السعودي الفرنسي.

2- SA9510000022185556000107 مركز الملك سلمان للإغاثة على البنك الأهلي التجاري.

3- SA8580000362608015888888 مركز الملك سلمان للإغاثة على مصرف الراجحي.

وللاستفسار يمكن الاتصال على الرقم الموحد (920008554).