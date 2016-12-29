 تبرعات حملة إغاثة الشعب السوري تتجاوز 217.6 مليونا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تبرعات حملة إغاثة الشعب السوري تتجاوز 217.6 مليونا

تبرعات حملة إغاثة الشعب السوري تتجاوز 217.6 مليونا
المناطق_واس

وصلت قيمة التبرعات من جميع مناطق المملكة للحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق، حتى هذه الساعة 217.638.279 ريالاً .
وكانت الحملة قد دعت للتبرع للأشقاء السوريين عن طريق الرسائل النصية ( SMS ) من خلال جميع شركات الاتصالات عبر الرقم الموحد ( 5565 )، وإرسال رقم ( 1 ) للتبرع بـ 10 ريالات، ورقم ( 2 ) للتبرع بـ 20 ريالا، أو إرسال رقم ( 3 ) للتبرع بـ 30 ريالا، أو عن طريق إيداع التبرعات عبر الحسابات التالية :

1- SA5655000000099088000757 مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على البنك السعودي الفرنسي.
2- SA9510000022185556000107 مركز الملك سلمان للإغاثة على البنك الأهلي التجاري.
3- SA8580000362608015888888 مركز الملك سلمان للإغاثة على مصرف الراجحي.
وللاستفسار يمكن الاتصال على الرقم الموحد (920008554).

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