تعليم جازان يبدأ باستقبال بيانات المنسقين والطلاب المشاركين في مشروع تحدي القراءة العربي

بدأت لجنة متابعة تنفيذ مشروع تحدي القراءة العربي وهو المشروع الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والذي يهدف إلى تنمية مهارات القراءة وانتشارها في الوطن العربي يوم أمس باستقبال بيانات المنسقين بالمدارس وحصر بيانات وأعداد الطلاب المشاركين في المشروع بمدارس البنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية بتعليم جازان رئيس اللجنة الأستاذ ياسر بن فتح الله دويري إلى أن اللجنة التي سبق وأن وجه المدير العام للتعليم بجازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي بتشكيلها بدأت مهام عملها باستقبال المنسقين والطلاب المشاركين في المشروع وذلك بعد عمل برنامج لحصر العدد المشارك ويتم استقبال البيانات على رابط على الانترنت قامت اللجنة بتصميمه لسهولة وسرعة حصر البيانات وتدقيقها تمهيدا للمشاركة في المشروع.

وأكد الدويري إلى مدارس تعليم جازان تزخر بأعداد كبيرة من الطلاب والطالبات المميزين في القراء والإلقاء وغيرها من المهارات اللغوية والتي سوف يكون لهم حضورا مميزا في مشاركتهم بتحدي القراءة.

مبينا إلى أن تسجيل الطلاب سوف يكون من خلال مدارسهم ومشرفيهم حيث يستلم كل طالب بعد التسجيل جواز المرحلة الأولى ذي اللون الأحمر والذي يحتوي على 10 صفحات، ويقوم بقراءة الطالب الكتاب ويلخصه في صفحة واحدة ليحصل بذلك على تأشيرة القراءة، ثم يكمل الطالب عشرة كتب ويلخصها في عشر صفحات حتى ينهي المرحلة الأولى وينتقل للمرحة الثانية والجواز الأخضر ثم يكمل الطالب عشرة كتب ويلخصها في عشر صفحات وينتقل إلى المرحلة الثالثة والجواز الأزرق، ثم يكمل عشرة كتب جديدة ويلخصها في عشر صفحات وينتقل إلى المرحلة الرابعة والجواز الفضي، بعد ذلك يكمل عشرة كتب جديدة ويلخصها في عشر صفحات وينتقل للمرحلة الرابعة والجواز الذهبي، وأخيرا يكمل عشرة كتب جديدة ويلخصها في عشر صفحات ويكون بذلك قد قام بقراءة وتلخيص خمسين كتابا خارج المقرر خلال العام الدراسي.

وبين إلى أن الفائز الأول في تحدي القراءة العربي سوف يحصل على جائزة وقدرها 150 ألف دولار تشمل 100 ألف دولار لتغطية تكاليف دراسته الجامعية و50 ألف مكافأة لأسرته، كما تحصل أفضل مدرسة على مستوى الدول المشاركة على مليون دولار، تشمل 100 ألف دولار لقائد المدرسة، و100 ألف دولار للمنسق، و800 ألف دولار للمدرسة.

مهيبا ممن لديه رغبة المشاركة لإبراز مواهبه وقدرته في تحدي القراءة العربي البدء بالتسجيل على الرابط المخصص لذلك سواء من المنسقين أو الطلاب، وذلك على الرابط:

http://soo.gd/cWeM