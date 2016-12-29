 ميلان يجهز عرضاً مالياً ضخماً لسانشيز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ميلان يجهز عرضاً مالياً ضخماً لسانشيز

ميلان يجهز عرضاً مالياً ضخماً لسانشيز
المناطق_وكالات

يسعى نادي انتر ميلان الإيطالي للاستفادة من حالة الغموض، التي تكتنف مستقبل التشيلي أليكسيس سانشيز مع ناديه أرسنال الإنجليزي، بتقديم عرض مالي مغر لضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتتردد الأقاويل حول شعور سانشيز بالإحباط من عدم وجود تقدم في مفاوضاته مع أرسنال بشأن تجديد تعاقده، الأمر، الذي قد يفضي إلى رحيله عن النادي في حال وجد عرضا مناسبا.ويرتبط نادي انتر ميلان بعلاقات طيبة مع وكيل أعمال نجم منتخب تشيلي، حسبما كشفت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة.وسجل نجم برشلونة الأسباني السابق 12 هدفا هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي في 18 مباراة لعبها حتى الآن، كما صنع ستة أهداف أخرى.

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