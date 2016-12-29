أمير القصيم يطّلع على وقف محمد الفوزان السابق ووالديه لغسيل الكلى

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، مدير الشوؤن الصحية بالمنطقة بالإنابة الدكتور سلطان الشايع ، والشيخ محمد الفوزان السابق ، ومدير مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة عبدالعزيز الفوزان ، وأحمد الفوزان ، وطارق الفوزان.

وأطلع سموه على مشروع مركز وقف الشيخ محمد بن عبدالله الفوزان السابق ووالديه لغسيل الكلى ، الذي وجه سمو أمير منطقة القصيم بأن يحمل اسم المتبرع بإنشائه ، مشيراً سموه إلى أن الوطن هو وطن التكافل الاجتماعي ، وأن ماقام به رجل الأعمال الفوزان ، يدل على خيرية المجتمع السعودي وتسابق رجال الأعمال بالمنطقة على فعل الخير ، وقدم سموه شكره للمتبرع لإنشاء المشروع.

وأوضح الشيخ محمد للفوزان أن الهدف من إنشاء المركز الذي تكفل بإنشائه على نفقته الخاصة ، خدمة لمرضى الكلى لتقديم خدمة طبية متميزة نموذجية متوافقة مع الأنظمة بأعلى جودة صحية وملبية لمتطلبات المرضى.

من جانبه بين مدير الصحة بالإنابة ، أن إنشاء المركز يأتي ضمن التعاون المشترك بين الشؤون الصحية ورجال الأعمال بالمنطقة لإنشاء المراكز الطبية المتخصصة والتي تسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمنطقة ، لافتاً إلى أن المركز سيتم إنشائه بمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة بسعة سريرية تبلغ ٧٢ سريراً ، مع كامل التجهيزات وبتكلفة إجمالية تقدر بـ٣٠ مليون ريال ، يقدم – بإذن الله – خدماته العلاجية والاجتماعية والتوعوية لمرضى الكلى ، مقدماً شكره لرجل الأعمال الفوزان على إنشاء المشروع وتعاونه مع مديرية الشؤون الصحية بالقصيم لإكمال رسالتها لخدمة المريض مشيراً إلى أن دور مديرية الصحة أساسي حيث أنها مشاركة سواء من الناحية الفنية أو الهندسية أو الطبية أو الاحتياجات إضافة الى دورها في التشغيل ، مثمناً مبادرة رجل الأعمال الفوزان في إنشاء هذا المركز، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناته.