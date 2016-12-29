ولي ولي العهد يستقبل وزير الدفاع الكويتي ويعقد معه اجتماعًا لبحث الأوضاع في المنطقة

عقد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اجتماعاً في مكتبه بالمعذر، اليوم، مع الشيخ محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الدفاعية، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاجتماع مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار العسكري لولي ولي العهد محمد بن سلمان وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري.

فيما حضر من الجانب الكويتي الشيخ عبدالله الصباح نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، والشيخ ثامر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، واللواء ركن خالد الصباح آمر القوة البرية، واللواء طيار ركن عبدالله الفودري آمر القوة الجوية.

وكان وزير الدفاع الكويتي قد وصل الرياض في وقت سابق، اليوم، حيث كان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية ولي ولي العهد، وسفير الكويت لدى المملكة، وعدد من كبار المسؤولين.