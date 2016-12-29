وكيل إمارة الشرقية الدكتور البتال لمسؤولي المشروعات التعليمية : راعوا الأحياء الجديدة في مشروعاتكم واهتموا بالصيانة والسلامة

أشاد وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال بالمشروعات التعليم يهالجديدة التي تجري تحت الانشاء بالمنطقة والتي ستخدم أبنائنا وبناتنا وتوفر لهم البيئة المناسبة للتربية والتعليم.، لافتا إلى أن دور المبنى المدرسي لا يقتصر على التعليم فقط بل المشاركة في إقامة البرامج الهادفة سواء كانت رياضية أو اجتماعية أو ثقافية والتي بلا شك ستنعكس بالفائدة على الوطن والمواطن على حد سواء.

وأكد الدكتور البتال خلال استقباله أمس وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس البراك وبرفقته مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، وعدد من مسؤولي التعليم بالمنطقة على ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز “حفظه الله ” من اهتمام ومتابعة للمشروعات التعليمية في المنطقة الشرقية ، وأهمية مراعاة جانب السلامة في المشروعات التعليمية و التأكد من سلامة مخارج الطوارئ، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المباني التعليمية في الأحياء الجديدة ، وتفعيل العلاقة الإيجابية ما بين مقاولي المشروعات التعليمية وما بين الوزارة وكافة منسوبيها، باعتبار المقاولين شركاء استراتيجيين لخدمة الوطن وأبنائنا الطلبة، حتى يتحقق مفهوم الجودة المطلوبة مع الالتزام بالوقت المحدد في تنفيذ المشروعات. مبينا سعادته بأن المشروعات التعليمية القائمة بالمنطقة الشرقية ومن بينها مبنى التعليم الجديد والذي لازال تحت الانشاء ستكون إضافة حقيقية وستساهم في استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات ومن منسوبي التعليم.

وأشار الدكتور البتال إلى أهمية جعل بيئة المدارس بيئة جاذبة لأبنائنا الطلبة والطالبات .

من جهته شكر الدكتور البراك لسعادة وكيل الإمارة حسن الاستقبال ، منوهاً بدور إمارة المنطقة الشرقية في تذليل العقبات أمام المشروعات التعليمية