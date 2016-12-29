ارتفاع عدد الفلسطينيين في العالم إلى أكثر من 12 مليونا

ارتفع عدد الفلسطينيين “المقدر” في العالم إلى إلى أكثر من 12 مليونا مع نهاية العام 2016 ، بحسب أرقام صدرت، الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول، عن دائرة الإحصاء الفلسطينية.

وأوضح جهاز الإحصاء الفلسطيني، في بيان، أن نحو 4.88 مليون مواطن فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وأضاف البيان أن 1.53 مليون مواطن فلسطيني يعيشون في المدن داخل الخط الأخضر (أراضي 48)، وما يقارب 5.5 مليون في الدول العربية، ونحو 696 ألفا في الدول الأجنبية.

وأشار البيان إلى أن نحو 2.100 مليون فلسطيني يسكنون الضفة الغربية و1.100 مليون في قطاع غزة.

وبلغت نسبة السكان اللاجئين نحو 41.9% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين، بواقع 26.0% في الضفة الغربية و66.7% في قطاع غزة.