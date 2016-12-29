 بالصور.. حريق متعمد يلتهم مركزا إسلاميا بهولندا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بالصور.. حريق متعمد يلتهم مركزا إسلاميا بهولندا

بالصور.. حريق متعمد يلتهم مركزا إسلاميا بهولندا
المناطق_وكالات

نشب حريق هائل ليل الأربعاء بفعل فاعل في مركز إسلامي بهولندا، وأتت النيران على المركز بالكامل، كما انهارت أجزاء منه بفعل الحريق.

وكان المبنى يستخدم كحمام سباحة عام قبل أن تشتريه رابطة الجالية الإسلامية في ولاية ليمبورغ مطلع العام الحالي وتحوله إلى مركز إسلامي.

وحسب صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، فإن الرابطة تقدمت بطلب لتحويل المركز إلى مسجد.

هذا ولم يسفر الحريق الهائل عن وقوع ضحايا حتى الآن، وليس معروفا إذا ما كان أحد محاصرا بالداخل أثناء الحريق، خاصة أنه توجد غرفة صلاة بالداخل.

وامتد الحريق من المركز الإسلامي إلى مبنيين مجاورين، ولم تنجح فرق الإسعاف والطوارئ في إنقاذ المركز من ألسنة اللهب التي أتت عليه.

وفتحت السلطات تحقيقا في جريمة كراهية متعمدة، ولكنها لم تعلن عن أي اعتقالات حتى الآن.

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