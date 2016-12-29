بالصور.. حريق متعمد يلتهم مركزا إسلاميا بهولندا

نشب حريق هائل ليل الأربعاء بفعل فاعل في مركز إسلامي بهولندا، وأتت النيران على المركز بالكامل، كما انهارت أجزاء منه بفعل الحريق.

وكان المبنى يستخدم كحمام سباحة عام قبل أن تشتريه رابطة الجالية الإسلامية في ولاية ليمبورغ مطلع العام الحالي وتحوله إلى مركز إسلامي.

وحسب صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، فإن الرابطة تقدمت بطلب لتحويل المركز إلى مسجد.

هذا ولم يسفر الحريق الهائل عن وقوع ضحايا حتى الآن، وليس معروفا إذا ما كان أحد محاصرا بالداخل أثناء الحريق، خاصة أنه توجد غرفة صلاة بالداخل.

وامتد الحريق من المركز الإسلامي إلى مبنيين مجاورين، ولم تنجح فرق الإسعاف والطوارئ في إنقاذ المركز من ألسنة اللهب التي أتت عليه.

وفتحت السلطات تحقيقا في جريمة كراهية متعمدة، ولكنها لم تعلن عن أي اعتقالات حتى الآن.