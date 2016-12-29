 مصر توافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مصر توافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة

مصر توافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة
المناطق_القاهرة

وافقت مصر على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 ابريل 2016، ‪ وأحالتها لمجلس النواب

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وقال مجلس الوزراء المصري ، في بيان له قبل قليل، إن ذلك يأتي طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وتم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض.

وكان مجلس الوزراء قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم ارسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.

 

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