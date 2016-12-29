 بشعار”معاً لتحقيق الإصلاح” رعاية الفتيات ودار الضيافة بالرياض تختتمان مشاركتهما في “اسبوع النزيل الخليجي الموحد” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بشعار”معاً لتحقيق الإصلاح” رعاية الفتيات ودار الضيافة بالرياض تختتمان مشاركتهما في “اسبوع النزيل الخليجي الموحد”

بشعار”معاً لتحقيق الإصلاح” رعاية الفتيات ودار الضيافة بالرياض تختتمان مشاركتهما في “اسبوع النزيل الخليجي الموحد”
المناطق_الرياض

اختتمت مؤسسة رعاية الفتيات ودار الضيافة للفتيات التابعتين لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض مساء امس الأربعاء مشاركتهما في المعرض المصاحب لفعاليات “اسبوع النزيل الخليجي الموحد” بنسخته الخامسة الذي نظمته المديرية العامة للسجون واقيم في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض تحت شعار”معاً لتحقيق الإصلاح”.

وتمثلت المشاركة بعرض منتوجات الفتيات الفنية والحرفية والمهنية مثل اللوحات الفنية والإكسسوارت والمنسوجات والخزفيات إضافةً الى بعض ابداعاتهن في الأعمال اليدوية المميزة والتي جاءت نتاجاً للبرامج الاجتماعية المتنوعة المقدمة داخل المؤسسة والدارطوال العام والتي تُعنى بتأهيل الفتيات بتوفير كافة الامكانيات وتسخيرها لهن لشغل اوقات فراغهن بمايعود عليهن بالفائدة مستقبلاً ، كما شاركت دار الضيافة أيضاً بركن تعريفي بخدمات الدار احتوى على الكثير من المنشورات والكتيبات التي عرضت بشكل جاذب لفت انظار الحضور .

وقد عبرت مساعدة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض للإشراف النسائي / هيلة المكيرش عن سعادتها بما شاهدته في المعرض من اعمال الفتيات موضحةً  ان هذه المشاركة تأتي لتعزز رسالتي المؤسسة ودار الضيافة ودورهما الحيوي في خدمة المجتمع ولتوعية شرائح المجتمع المختلفة بأهمية رعاية واحتواء هذه الفئة ومساعدتها على اطلاق مواهبها وابراز ابداعاتها والأخذ بيد افرادها ليكونوا اعضاء فاعلين في المجتمع وشكرت في حديثها الوكيل المساعد لشؤون الأسرة د /لطيفة بونيان على حضورها ومتابعتها المستمرة لكافة مشاركات الفتيات  وتشجيعها الدائم لهن.

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