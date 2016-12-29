نيابة عن ولي العهد.. ولي ولي العهد يرعى حفل سباق الخيل السنوي الكبير السبت القادم

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء السبت القادم حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأسي سمو ولي العهد الذي خصص لهما الشوطان التاسع والعاشر، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وأكد المدير العام لنادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن رعاية سمو ولي العهد وتشريف سمو ولي ولي العهد لهذا الحفل تأتي تأكيداً لحرص حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – على دعم وإبراز هذه الرياضة العريقة .

وقال في تصريح بهذه المناسبة: ” إن محبي ومتابعي وعشاق رياضة الفروسية يسعدون دائماً بالرعاية الكريمة من قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – في إطار ما تلقاه هذه الرياضة من دعم كبير ومن حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، مشيراً إلى أن نادي الفروسية قد أكمل جميع الترتيبات التي تكفل بإذن الله نجاح هذه المناسبة الكبيرة المهمة وخروجها بالمظهر المشرف.

ويتكون برنامج السباق من عشرة أشواط على النحو التالي :