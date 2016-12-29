شاهد.. اللواء ظافر الشهري يضع عقال والد أحد شهداء الواجب على رأسه إجلالا له

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع كلمة قائد قوات المنطقة الشمالية الغربية اللواء ركن الدكتور ظافر الشهري وموقفه عندما التقط “عقال” أحد الحاضرين من أسر الشهداء الذي رماه عليه إجلالا منه على ماقاله عن الشهداء وكان ردة فعل اللواء أن التقطه ووضع “العقال” فوق رأسه تكريما له ولصاحبه، ورفض أن يؤخذ من فوق رأسه حتى انتهاء كلمته .. وبعدها نزل من على المنصة وأعاد العقال لصاحبه.

ويعتبر هذا الفعل يعتبر عادة متوارثة لدى قبيلة “بني شهر ” عندما يرمى العقال قريب من أحدهم فمن الواجب رفعه ووضعه فوق الرأس احتراما لصاحبه.

و احتفلت المنطقة الشمالية بشهدائها والمصابين من جنودنا البواسل وقد أقيم بهذه المناسبة حفل تكريمي رعاه قائد القوات الشمالية اللواء الركن ظافر الشهري ، الذي قال في كلمته ..”ماذا أقول في ليلة عطر مسائها دماء الشهداء والمصابين ،ماذا أقول في هذه الليلة التي نجتمع فيها ونحتفل بأرواح شهداء الواجب بهذا الوطن وقدموا ارواحهم ليست رخيصة بل غالية في سبيل الوطن وحماية المقدسات وفي سبيل إعلاء كلمة “لاإله إلا الله محمد رسول الله”، ماذا أقول وأنا كلي اعتزاز وفخر وشرف، كما هي القوات المسلحة والوطن بمقدساته ومقدراته في مثل هذه الليلة .

وأضاف ” كنت أضعف من أقف في هذا الموقف واتكلم بكلمات أواسي فيها أهالي الشهداء فوجدتهم يواسوننا في القوات المسلحة وكلهم فخر واعتزاز بأبنائهم اللذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن ، ليس لي في هذا المقام إلا أن أقول أن هذه الليلة من الليالي التي لاتنسى في حياتي لقد فاضت دموعي أكثر من مره وأنا أجلس على ذلك الكرسي ليس ضعفا ولا شفقة ولا رحمة وأنما عزا وفخرا ونصرا”.