محافظ محايل يطلق رياضة الهايكنج بمشاركة 80 ماشيا

أطلق محافظ محايل رئيس اللجنة الفرعية للتنبشيط السياحي محمد بن سعود ابو نقطة المتحمي اليوم رياضة هايكينج السعودية في محايل عسير لأول مرة بحضور ومشاركة مؤسس الهايكينق السعودي المهندس علي القحطاني حيث انطلق الفريق من أسفل جبل الحيلة وفق خارطة طريق يتخللها بعض مواقع التوقف للاستراحة وبمسافة (٥) كم وصولا الى قمة جبل الحيله ، وذكر مؤسس الهايكينق السعودي ورئيس الفريق المهندس علي القحطاني ان هذه المشاركة التي نخص بها محافظة محايل هذه المره هي احتفاء ببيعة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه حيث تنتهي هذه الفعالية في اعلى قمة جبل الحيلة وسيقوم الفريق برفع علم المملكة العربية السعوديه احتفاء بهذه البيعة المباركة تأكيدا من الفريق المشارك وبإسم ابناء هذا الوطن الغالي بأننا جميعا فداءا لهذا الوطن ، مشيرا إلى ان هذه المشاركة تأتي بدعوة كريمة من المحافظ محمد بن سعود المتحمي الذي هيأ لنا كل سبل إنجاح هذه المشاركة ، وقال ان الهدف من ( الهايكينج ) هو تفعيل رياضة المشي في المرتفعات وكذلك اكتشاف الأماكن الاثرية والتراثية وتعويد الشباب السعودي على تحمل المصاعب وتجاوز العقبات ، وقال ان المشاركة مفتوحة لكل الفئات العمرية ولا يتطلب ممن يرغب المشاركة سوى كشف طبي يؤكد لياقته وقدم القحطاني والمشاركين وافر الشكر والتقدير للمحافظ على ما قدمه من دعم ومساندة لتكون هذه الفعالية واقع ملموس ومفعل في محافظة محايل عسير .

من جانبه عبر المحافظ المتحمي عن سعادته بذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وقال بهذه المناسبة ان ذكرى البيعة لقائد مسيرتنا تعطي دلالات على حرص القيادة على المضي نحو المستقبل مدفوعة بتوفيق الله ودعاء المخلصين ومؤازرة الشعب السعودي والشعوب العربية والاسلامية وابدى المحافظ عن تفاؤله بالمستقبل في ظل التعامل المنطقي للقيادة مع كافة الامور.

وبين محافظ محايل بان هذا العام شهدت فيه المملكة إنجازات هامة على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي شكلت ملحمة غير مسبوقة لبناء هذا الوطن المعطاء . مقدما الشكر الجزيل لرئيس ومؤسس فريق الهايكنج وجميع المشاركين ..مشيرا إلى أنه يتطلع لاستحداث مسارات لرياضة المشي بمحايل والمراكز المرتبطة كمركزي بحر ابو سكينه وقنا .