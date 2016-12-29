 الفيصلي يقلب الطاولة على القادسية بثلاثية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الفيصلي يقلب الطاولة على القادسية بثلاثية

الفيصلي يقلب الطاولة على القادسية بثلاثية
المناطق_الرياض

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضيفه القادسية 3/2، في لقاء أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين.

افتتح التسجيل أولا القادسية عن طريق اللاعب نادر المولد عند الدقيقة 19، وعند الدقيقة 33 أضاع الفيصلي ضربة جزاء عن طريق اللاعب لويز غوستافو، وقبل نهاية الشوط الأول تمكن لويز غوستافو من التعويض وتسجيل هدف التعادل للفيصلي، وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني تمكن اللاعب ايفيرالدو ستوم من تسجيل الهدف الثاني للفيصلي عند الدقيقة 67، وعند الدقيقة 85 عزز الفيصلي تقدمة بالهدف الثالث عن طريق اللاعب، وقبل نهاية المباراة قلص القادسية النتيجة بتسجيلة الهدف الثاني عن طريق اللاعب متعب النجراني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى النقطة 14 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد القادسية عند النقطة 13 في المركز العاشر.

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