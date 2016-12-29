أمير الباحة يدشن مركز تعاطف للرعاية النهارية

دشن صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري لجمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بالباحة اليوم, مركز تعاطف للرعاية النهارية التابع للجمعية بالباحة.

وفور وصول سموه مقر المركز, قص الشريط إيذانا بالتدشين, ثم تجول داخل الاقسام بالمركز واستمع إلى شرح عن مهامه من رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح عباس ال حافظ، كما تجول سموه داخل فصول المركز واستمع إلى شرح من مديرة المركز سايدة الغامدي عن مهام خدمات التربية وتعديل السلوك لخدمة أطفال التوحد بشكل عام وذوي الإعاقة العقلية المتوسطة والبسيطة من فرط في الحركة وتشتت الذهن, فيما وزع سموه باقات ورد لأبنائه الأطفال .

ثم رعى سمو أمير المنطقة حفل توقيع جمعية تعاطف الخيرية لاتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم مع كلا من جامعة الباحة والشؤون الصحية وتعليم الباحة ممثلا في البرنامج الوقائي الوطني “فطن” وجمعية إكرام للمسنين وذلك لتعزيز التعاون مع الجمعية في دعم انشطتها وبرامجها الخيرية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح عباس, عن شكره لسمو أمير المنطقة على تدشينه المركز ورعايته ودعمة لبرامج الجمعية وعلى ما لقيه العاملات بالمركز من تشجيع وتوجيه من سموه.

من جهته أوضح أن مركز الرعاية النهارية يقدم خدماته التربوية الخاصة مجاناً لعدد 58 طفلا منهم 44 طفلا و14 طفلة منتظمين بالمركز, لافتاً أن المركز يقع على مساحة 2000 متر مربع, يتكون من ثلاثة أدوار ويحتوي على عشرين فصل, تستهدف استيعاب أكثر من 100 طفل للفئات العمرية من 3 سنوات إلى 12 سنة.

وأضاف أن عدد العاملات بالمركز 33 عاملة من المختصات في تربية الأطفال ذوي التوحد والإعاقات العقلية المختلفة, مشيراً إلى أن الجمعية تلقت مبلغ 3 ملايين و200 ألف ريال من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم الأنشطة الخيرية للجمعية والمركز, بالإضافة إلى تلقي المركز دعماً من بنك الرياض بسيارتين باص يتسع كل باص لـ14 راكبا.