 نظمته وأقامته لجنة تنمية الأفلاج : انطلاق ملتقى الحياة أمل بمحاضرات عن أضرار المخدرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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نظمته وأقامته لجنة تنمية الأفلاج : انطلاق ملتقى الحياة أمل بمحاضرات عن أضرار المخدرات

نظمته وأقامته لجنة تنمية الأفلاج : انطلاق ملتقى الحياة أمل بمحاضرات عن أضرار المخدرات
المناطق - الأفلاج
انطلقت مساء أمس الأربعاء فعاليات ملتقى الحياة أمل بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج وبدأت فعاليات الملتقى بمحاضرات عنوانها التربية الوقائية ضد المخدرات قدمها مستشار اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور طارق الأحمدي تحدث خلالها عن المخدرات وخطرها على الفرد والمجتمع وابرز المضار المترتبة على المتعاطي والعوامل التي تساعد في حدوث الإدمان كذلك الآثار الصحية الناتجة عن المتعاطي وغيرها من الكلمات التوعوية عن آفة المخدرات ومخاطرها .
كما تخلل يوم افتتاح الملتقى محاضرة لمدير الإعلام الصحي بمجمع الأمل الطبي بمدينة الرياض الأستاذ حمد العتيبي تحدث خلالها عن الدوافع والاسباب التي توقع الشاب في تعاطي المخدرات محذراً من استخدام  الأعداء مواقع التواصل الاجتماعي لتروج المخدرات واستهداف الشباب من خلالها كذلك أكد العتيبي خلال محاضرته التي لقيت تفاعل كبير من الحضور على ضرورة الحذر مما يدعيه مروجو المخدرات أنها تساعد على الفهم والمذاكرة خاصة وقت الاختبارات بل أنها المدمر الأول للعقل وأختتم العتيبي محاضرته بكلمات توجيهية للشباب .
هذا واختتمت فعاليات الليلة الأولى لملتقى الحياة أمل بأمسية إنشادية للمنشد عبدالعزيز العليوي وسط تفاعل كبير من الجمهور  .

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