إعلان قائمة الأخضر لمعسكر أبوظبي

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قائمة الأسماء المختارة من قبل المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بيرت فان مارفيك المكونة من ٢٨ لاعباً للمشاركة في المعسكر الخارجي الذي سيقام في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” في الفترة ٥ – ١٥ من شهر يناير ٢٠١٧ م ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٨ م، وسيخوض المنتخب السعودي مواجهتين وديتين الأولى في العاشر من شهر يناير أمام منتخب سلوفينيا والمواجهة الثانية أمام منتخب كمبوديا في الرابع عشر من الشهر نفسه.

هذا وسينطلق المعسكر في الخامس من شهر يناير بتجمع اللاعبين في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي “.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسر المسليم، محمد العويس، وليد عبدالله، عساف القرني.

خط الدفاع: حسن معاذ، ياسر الشهراني، محمد البريك، عمر هوساوي، أسامة هوساوي، أحمد عسيري، محمد ال فتيل، منصور الحربي، حسن كادش.

خط الوسط: سلمان الفرج، عبدالملك الخيبري، عبدالمجيد الرويلي، تيسير الجاسم، حسين المقهوي، عبدالرحمن الدوسري، سامي النجعي، يحيى الشهري، عبدالفتاح عسيري، نواف العابد، سلمان المؤشر، فهد المولد.

خط الهجوم: محمد السهلاوي، نايف هزازي، ناصر الشمراني.