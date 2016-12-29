عمان: انضمامنا للتحالف الإسلامي يأتي في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية

أكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها، اليوم، أن سلطنة عمان قررت الانضمام إلى تحالف الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية.

وأوضح البيان أن انضمام السلطنة إلى تحالف الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب يأتي في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية، وعلى وجه الخصوص دور وقيادة المملكة الشقيقة على أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المناطق التي يسودها العنف الإرهابي المسلح.

وقال البيان إن سلطنة عُمان ستبذل، وكما كانت على الدوام كل الجهود مع الأشقاء والأصدقاء لتوفير بيئة إقليمية يسودها الأمن والسلام في هذه المرحلة التي يتوجب تعاون كل الأطراف لتحقيقها.

وكان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد تسلم رسالة خطية من الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني بدر البوسعيدي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.