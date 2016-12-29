شاهد.. كورال مدرسة أمريكية يفاجأ الحاضرين بنشيد غير متوقع في احتفالات أعياد الميلاد!

من العادي أن يقوم كورال الكنائس و المدارس و خاصة المسيحية منها بإنشاد أناشيد دينية في موسم الأعياد و لكن ما فعله كورال مدرسة ثانوية كان مفاجأة غير متوقعة .

حيث أنشد الفريق نشيد “طلع البدر علينا” وسط إعجاب و ذهول الحاضرين و ما أن انتهوا حتى ضجت القاعة بالتصقيف الحار.

وأعاد رواد موقع “تويتر” تداول مقطع فيديو لأنشودة طلع البدر علينا، لكورال مدرسة ثانوية يقوم بأداة الأناشيد التى تسمع فى موسم الأعياد، إذ يقول روبرت فليون، قائد الكورال، إنه ذهب إلى المجمع الإسلامى المحلى وسأله عما إذا كان فى إنشاد طلع البدر علينا داخل الكنيسة أية “غضاضة” أو هناك يعد من الأمور الخاطئة، إلا أنه المجمع الإسلامى أكد أنه ليس هناك مشكلة فى ذلك.