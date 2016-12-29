مدير سياحة الباحة زيارات دورية من قبل المفتشين لضبط الجودة ورفع مستوى الخدمات لمرافق الإيواء السياحي

قام مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الأستاذ زاهر بن محمد الشهري بزيارة تفقدية لبعض مرافق الإيواء السياحي بالمنطقة رافقه خلالها بعض المفتشين من الفرع

وقاموا بزيارة بعض الوحدات السكنية المفروشة وكذلك بعض الفنادق وذلك للوقوف مباشرة على مستوى الخدمات والضيافة المقدمة للنزلاء

واوضح الشهري بأن هذه الزيارات تأتي ضمن منظومة متكاملة حسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والتي تقتضي تلمس حاجات السائح

مضيفا بأن هناك زيارات دورية من قبل المفتشين في قسم التراخيص بالفرع لضبط الجودة ورفع مستوى الخدمات مفيدا بان هناك موظف لإستقبال وحل الشكاوى بعد استقبالها من مركز الاتصال السياحي (19988)