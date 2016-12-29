ثانوية الصديق بالشواق تحقق كأس بطولة دوري ” تعليم الليث ” للمدارس الثانوية

اختتمت إدارة التعليم في محافظة الليث ممثلة في قسم ( النشاط الطلابي – الرياضي ) بطولة دوري المدارس الثانوية في كرة القدم للعام الدراسي ١٤٣٧هـ / ١٤٣٨هـ ، و جمعت المباراة الختامية للدوري المنتخب المدرسي بثانوية الصديق بالشواق ، بالمنتخب المدرسي بثانوية الخالدية بالوسقة ، وذلك بملعب مجمع الأنشطة الرياضية بالمحافظة ، برعاية مدير إدارة التعليم الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي .واستطاع نجوم ثانوية الصديق من كسب النتيجة بهدفين مقابل صفر ، بعد مباراة مثيرة و تنافس كبير بين نجوم المدرستين .وفي ختام المباراة توج (البركاتي ) قائد مدرسة الصديق الأستاذ يحيى العيافي و طلاب المدرسة بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية ، فيما كرم قائد مدرسة الخالدية الأستاذ محمد الصعب و طلاب المدرسة بكأس المركز الثاني و الميداليات الفضية.وأشاد “البركاتي ” بمستويات ومواهب الطلاب المشاركين , مؤكداً أن هذه البطولة تأتي في إطار حرص الإدارة على رعاية الطلاب و استثمار طاقاتهم البدنية ، ومهاراتهم الرياضية ، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة , والحرص على صقلها وتنميتها ، من خلال تكثيف برامج الأنشطة الرياضية والبدنية ، كما زف التهاني و التبريكات لقائد المدرسة و كافة الطلاب و المعلمين على فوزهم و تحقيقهم لقب كأس التعليم على مستوى المدارس الثانوية بالمحافظة .

بدوره هنأ قائد مدرسة الصديق الأستاذ يحيى بن عابد العيافي كافة المعلمين و الطلاب بتحقيق لقب كأس التعليم على مستوى المحافظة ، وقال نحمد الله عز وجل على هذا الإنجاز، و الذي حققه طلابنا المبدعين والمتميزين بكل جدارة و استحقاق ، حيث كانوا مثالا للعطاء و التميز منذ انطلاقة البطولة وحتى تحقيقهم لهذا الانتصار المستحق ، كما عبر العيافي عن بالغ شكره وتقديره لمدير التعليم على رعايته للمباراة الختامية واهتمامه الدائم بكافة المناشط التربوية والتعليمية .

من جانب آخر حضر المباراة ومراسم التتويج المستشار التعليمي الأستاذ عبدالرحمن بن حسين باعفيف ، و رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ حسن بن محمد الثعلبي ، ورئيس قسم الصحة المدرسية الدكتور عاتق بن صالح الزنبحي ، ومدير مكتب التعليم بالليث الأستاذ عبيد بن مديني العسافي ، ورئيس شعبة النشاط الرياضي الأستاذ علي بن إبراهيم الخيري ، بالإضافة إلى عدد من المشرفين التربويين والمعلمين و الطلاب و الجمهور الرياضي بالمحافظة .