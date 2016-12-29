 ثانوية الصديق بالشواق تحقق كأس بطولة دوري ” تعليم الليث ” للمدارس الثانوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

أمريكا تطرد 35 دبلوماسيا روسيًا وتمهلهم 72 ساعة للمغادرة “المرور” تنفى تغيير نماذج لوحات المركبات نائبة الرئيس الايراني تطالب بتعقيم النساء المشردات حتى لا تزيد اعداد المشردين في شوارع إيران سفارة روسيا بدمشق تتعرض للقصف من جديد وفاة شخص وإصابة 14 في حريق بإحدى الشركات الخاصة بمكة ذكرى ميمونة واقتصاد متين ثانوية الصديق بالشواق تحقق كأس بطولة دوري ” تعليم الليث ” للمدارس الثانوية مدير سياحة الباحة زيارات دورية من قبل المفتشين لضبط الجودة ورفع مستوى الخدمات لمرافق الإيواء السياحي مدني الخفجي يغلق محلات بعد حملة تفتيشية شاهد.. كورال مدرسة أمريكية يفاجأ الحاضرين بنشيد غير متوقع في احتفالات أعياد الميلاد! عمان: انضمامنا للتحالف الإسلامي يأتي في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية إعلان قائمة الأخضر لمعسكر أبوظبي

ثانوية الصديق بالشواق تحقق كأس بطولة دوري ” تعليم الليث ” للمدارس الثانوية

ثانوية الصديق بالشواق تحقق كأس بطولة دوري ” تعليم الليث ” للمدارس الثانوية
المناطق_عادل الزهراني
اختتمت إدارة التعليم في محافظة الليث ممثلة في قسم ( النشاط الطلابي – الرياضي ) بطولة دوري المدارس الثانوية في كرة القدم  للعام الدراسي ١٤٣٧هـ /  ١٤٣٨هـ ، و جمعت المباراة الختامية للدوري المنتخب المدرسي بثانوية الصديق بالشواق ، بالمنتخب المدرسي بثانوية الخالدية بالوسقة  ، وذلك بملعب مجمع الأنشطة الرياضية بالمحافظة ، برعاية  مدير إدارة التعليم الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي .
واستطاع نجوم ثانوية الصديق من كسب النتيجة بهدفين مقابل صفر  ، بعد مباراة مثيرة و تنافس كبير بين نجوم المدرستين .
وفي ختام المباراة  توج (البركاتي )  قائد مدرسة الصديق الأستاذ يحيى العيافي و طلاب المدرسة  بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية ، فيما كرم قائد مدرسة الخالدية الأستاذ محمد الصعب و طلاب المدرسة بكأس المركز الثاني و الميداليات الفضية.
وأشاد “البركاتي ” بمستويات ومواهب الطلاب المشاركين , مؤكداً أن هذه البطولة تأتي في إطار حرص الإدارة على رعاية الطلاب و استثمار طاقاتهم البدنية ، ومهاراتهم الرياضية ، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة , والحرص على صقلها وتنميتها ، من خلال تكثيف برامج الأنشطة الرياضية والبدنية ، كما زف التهاني و التبريكات لقائد المدرسة و كافة الطلاب و المعلمين على فوزهم و تحقيقهم لقب كأس التعليم على مستوى المدارس الثانوية بالمحافظة .

بدوره هنأ قائد مدرسة الصديق الأستاذ يحيى بن عابد العيافي كافة المعلمين و الطلاب بتحقيق لقب كأس التعليم على مستوى المحافظة ، وقال نحمد الله عز وجل على هذا الإنجاز، و الذي حققه طلابنا المبدعين والمتميزين بكل جدارة و استحقاق ، حيث  كانوا مثالا للعطاء و التميز منذ انطلاقة البطولة وحتى تحقيقهم لهذا الانتصار المستحق ، كما عبر العيافي عن بالغ شكره وتقديره لمدير التعليم على رعايته للمباراة الختامية واهتمامه الدائم بكافة المناشط التربوية والتعليمية .
من جانب آخر حضر المباراة ومراسم التتويج المستشار التعليمي الأستاذ عبدالرحمن بن حسين باعفيف ، و رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ حسن بن محمد الثعلبي ، ورئيس قسم الصحة المدرسية الدكتور عاتق بن صالح الزنبحي ، ومدير مكتب التعليم بالليث الأستاذ عبيد بن مديني العسافي ، ورئيس شعبة النشاط الرياضي الأستاذ علي بن إبراهيم الخيري ، بالإضافة إلى عدد من المشرفين التربويين والمعلمين و الطلاب و الجمهور الرياضي بالمحافظة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>