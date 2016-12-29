ذكرى ميمونة واقتصاد متين

سجلت المملكة العربية السعودية حضورا لافتا خلال العامين الماضيين على المستوى السياسي والاقتصادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – الذي استطاع أن يغير بوصلة الأحداث من خلال جمع كلمة العرب في تحالف عربي أحبط المخططات الإيرانية، إلى جانب الحضور السياسي والاقتصادي اللافت الذي جعل المملكة تتصدر مجموعة الدول العشرين التي تمثل ثلثي اقتصاد العالم.

وجاءت ذكرى البيعة الميمونة لهذا العام بالتزامن مع دخول المملكة مرحلة اقتصادية تنموية جديدة تنطلق من أسس اقتصادية متينة، ومن رؤية طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط والاستثمار في الإنسان، لترسخ مشروع الاصلاح الاقتصادي وكفاءة الانفاق الذي يضمن الرفاهية للمواطن السعودي في ظل الظروف الاقتصادية التي تعصف بالعالم.

ولم يكن ملف الاقتصاد الملف الوحيد الذي قاده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإقتدار، فالمملكة العربية السعودية اليوم تواجه قضايا العالم العربي بسياسة مختلفة انطلقت من توحيد الصف ومواجهة المخططات المغرضة بشجاعة، وهذا يظهر جليا في التعاطي العربي مع الملف اليمني، وإعادة الشرعية والاستقرار لليمن الشقيق.

وعودة إلى ميزانية الخير والتوازن التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين في مطلع هذا العام الجديد نقرأ بوضوح اهتمامه – حفظه الله- بالتنمية والإنسان، ودعمه للتعليم من خلال المخصصات السخية التي خصصت للتعليم إيمانا منه بأن التعليم هو الركن المتين في بناء الإنسان.

ختاما أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع زملائي منسوبي ومنسوبات تعليم الطائف وعن أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية ونجدد لهم العهد والولاء ونسأل الله أن يحفظهم ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء.

الدكتور محمد بن حسن الشمراني

المدير العام للتعليم بالطائف