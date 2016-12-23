 نائبة الرئيس الايراني تطالب بتعقيم النساء المشردات حتى لا تزيد اعداد المشردين في شوارع إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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نائبة الرئيس الايراني تطالب بتعقيم النساء المشردات حتى لا تزيد اعداد المشردين في شوارع إيران

نائبة الرئيس الايراني تطالب بتعقيم النساء المشردات حتى لا تزيد اعداد المشردين في شوارع إيران
المناطق- يوسف المطيري

طالبت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة “شهيندخت ملاوردي”، سلطات النظام الإيراني ذات الاختصاص بالقيام بحملة لتعقيم النساء المشردات التي يبلغ عددهن في طهران وحدها أكثر من “3” آلاف امرأة.

وجاءت كلمة شهيندخت مالاوردي بعد الفضيحة المدوية التي تعرضت لها الحكومة الإيرانية على خلفية التقرير الذي نشرته صحيفة “شهروند” الإيرانية، حول الفقراء المشردين الذي سكنوا في لقبور هربا من برد شتاء إيران القارس.

وقالت شهيندخت ملاوردي في كلمتها التي وجهتها لعدد من وسائل الإعلام الإيرانية: “أن الغرض من تعقيم تلك النساء المشردات يهدف إلى منعهن من الإنجاب وقذف المزيد من الأطفال المشردين في الشوارع الذين تتزايد أعدادهم بشكل مستمر في شوارع طهران و المدن الإيرانية الأخرى.

وكانت صحيفة شهروند قد تناولت في تقريرها الذي نشرته في عددها الصادر يوم أمس مأساة أكثر من “50” مشردا إيرانياً اتخذوا من مقبرة “نصير اباد” في مدينة “شهريار” التابعة لمحافظة طهران مأوى لهم.

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