تبرعات السعوديين لأشقائهم السوريين تتجاوز 273 مليون ريال

واصلت الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق، التي أمر بتنظيمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في جميع مناطق المملكة اليوم استقبال التبرعات، حيث بلغ إجمالي التبرعات النقدية للحملة حتى الساعة 273,271,826 ريالاً .

وكانت الحملة قد أوضحت أن التبرع للأشقاء السوريين عن طريق الرسائل النصية (SMS) من خلال جميع شركات الاتصالات عبر الرقم الموحد (5565)، وإرسال رقم (1) للتبرع بعشرة ريالات، ورقم (2) للتبرع بـ20 ريالاً، أو إرسال رقم (3) للتبرع بـ30 ريالاً، أو عن طريق إيداع التبرعات عبر الحسابات التالية:

1- SA5655000000099088000757 مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على البنك السعودي الفرنسي.

2- SA9510000022185556000107 مركز الملك سلمان للإغاثة على البنك الأهلي التجاري.

3- SA8580000362608015888888 مركز الملك سلمان للإغاثة على مصرف الراجحي.

وللاستفسار يمكن الاتصال على الرقم الموحد (920008554).