 الجوازات تفتح باب القبول على وظيفة جندي فنيّ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الجوازات تفتح باب القبول على وظيفة جندي فنيّ

الجوازات تفتح باب القبول على وظيفة جندي فنيّ
المناطق _الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن فتح باب القبول والتسجيل بدورة معهد الجوازات رقم (40) على وظيفة “جندي فني”، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 2016/12/29م، وحتى تاريخ 1438/4/15هـ، علمًا بأن بداية الدورة في تاريخ 1438/5/1هـ.

– شروط القبول والتسجيل:
1- أن يكون المتقدم سعوديّ الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته للدورة خارج المملكة.
2- ألا يقل عمره عن (17) عامًا ولا يزيد عن (30) عامًا حسب بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين وقت التقديم على الوظيفة، ويجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية واضحة الصورة والبيانات.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
4- ألا يكون مفصولًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
5- ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية، أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكريّة.
6- ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.
7- ألا يقل طول المتقدم عن (168 سم) وأن يكون الوزن متناسبًا مع الطول حسب اللائحة الطبية للخدمة العسكرية.
8- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ومن خريجي الأعوام الدراسية (1432-1433)(1433-1434)(1434-1435)(1435-1436)(1437-1436).
9- أن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية وفقًا للشروط المحددة.
10- أن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية.

وللتسجيل بالدورة ومعرفة تفاصيل أكثر، اضغط هنا

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