إعلان أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز

أعلنت وزاره التعليم نتائج المرشحين والمرشحات في جائزه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في الإدارات التعليميه وفي جهاز الوزاره للدورة التاسعة عشر ، وجاءت النتائج التي تم تحقيقها لتمثل تصفيات المرحلة الثانية من الجائزة على مستوى المملكة، بدوره هنأ معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى المرشحين والمرشحات للجائزة بجميع فئاتها متمنياً لهم التوفيق بالمراحل النهائية من الجائزة وحاثاً الإدارات التعليمية الأخرى على المشاركه في الدورة القادمة للجائزة بجميع فئاتها.

وتهدف الجائزة إلى الارتقاء بمستوى الأداء والإبداع والإجادة في عدة مجالات تربوية وتعليمية، كما تشجع على إشاعة روح المبادرة والابتكار والتميز في جميع المجالات العلمية والأدبية، سعياً للإسهام في توفير بيئة وظروف تربوية وتعليمية حديثة ومتطورة ومشجعة للابتكار والريادة والتميز .

يشار إلى أن المرشحين كانوا على فئات المدرسه والأداره المدرسيه المتميزه وفئه المعلم المتميز وفئه المعلم فائق التميز وفئه الطالب المتميز.

أسماء المرشحين والمرشحات على الرابط http://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/rw3452.pdf