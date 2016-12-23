 إعلان أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إعلان أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز

إعلان أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
المناطق _الأمارات

أعلنت وزاره التعليم  نتائج المرشحين والمرشحات في جائزه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في الإدارات التعليميه وفي جهاز الوزاره للدورة التاسعة عشر ، وجاءت النتائج التي تم تحقيقها لتمثل تصفيات المرحلة الثانية من الجائزة على مستوى المملكة، بدوره هنأ معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى المرشحين والمرشحات للجائزة بجميع فئاتها متمنياً لهم التوفيق بالمراحل النهائية من الجائزة وحاثاً الإدارات التعليمية الأخرى على المشاركه في الدورة القادمة للجائزة بجميع فئاتها.
وتهدف الجائزة إلى الارتقاء بمستوى الأداء والإبداع والإجادة في عدة مجالات تربوية وتعليمية، كما تشجع على إشاعة روح المبادرة والابتكار والتميز في جميع المجالات العلمية والأدبية، سعياً للإسهام  في توفير بيئة وظروف تربوية وتعليمية حديثة ومتطورة ومشجعة للابتكار والريادة والتميز  .
يشار إلى أن المرشحين  كانوا على  فئات المدرسه والأداره المدرسيه المتميزه وفئه المعلم المتميز وفئه المعلم فائق التميز وفئه الطالب المتميز.

أسماء المرشحين والمرشحات على الرابط http://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/rw3452.pdf

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