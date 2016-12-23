نظام الأسد يعلن استعداده للالتزام باتفاق الهدنة

أعلن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، استعداده للالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار والانتقال للعملية السياسية.

وقال بشار، الخميس (29 ديسمبر 2016)، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه مستعد للالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار والانتقال للعملية السياسية، فيما أعلن الكرملين أن بوتين والأسد يؤكدان أن بدء المفاوضات في الآستانة من الممكن أن يكون خطوة هامة في طريق الحل النهائي للأزمة في سوريا.

فيما اعتبر وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، أن اتفاق الهدنة “فرصة حقيقية” لتسوية سياسية، بحسب ما أعلنه التليفزيون السوري الرسمي.

من جانبها، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق، معتبرة أنه “تطور إيجابي”، وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن تأمل أن ينفذ وقف إطلاق النار بسوريا، وأن تحترمه جميع الأطراف.

من جانبه رحب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بوقف إطلاق النار في سوريا، وقال إنه سيواصل الحرب على تنظيم داعش والجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن اتفاق وقف النار في سوريا يفتح نافذة أمل للحل، معتبرًا أن وقف إطلاق النار في سوريا “فرصة تاريخية” لإنهاء الحرب.

ورحب أيضًا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا، بإعلان وقف إطلاق النار في سوريا، وقال إنه يأمل أن يسهم في إنقاذ أرواح المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ويمهد لمحادثات بناءة في الآستانة.

وقالت متحدثة باسم دي ميستورا في بيان “هذه التطورات ينبغي- أيضا- أن تسهم في مفاوضات شاملة وبناءة بين السوريين تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة في الثامن من فبراير 2017”.

من جهته، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة وموسكو ستضمنان اتفاق وقف إطلاق النار الشامل. وأكد أن الاتفاق يستثني الجماعات المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة.

وأوردت الخارجية التركية في بيان “بمقتضى هذا الاتفاق وافقت الأطراف على وقف كل الهجمات المسلحة بما فيها الهجمات الجوية ووعدت بألا توسع المناطق الواقعة تحت سيطرتها”. وجاء في البيان أن ممثلين من النظام السوري والمعارضة سيجتمعون قريبًا في الآستانة عاصمة قازاخستان تحت إشراف الدول الضامنة للاتفاق.

وفي موسكو تم التوقيع على 3 وثائق، موضحًا أن الوثيقة الأولى تنص على وقف النار على كل الأراضي السورية، في حين تنص الثانية على إجراءات لمراقبة وقف إطلاق النار، أما الثالثة فهي عبارة عن إعلان عن الاستعداد لبدء المفاوضات السلمية للتسوية السورية،

وكان وفد المعارضة السورية انسحب في وقت سابق الخميس من جلسة المفاوضات الجارية في أنقرة، لإصرار الروس مجددًا على عدم شمول الغوطة بوقف النار، بالإضافة إلى “جبهة فتح الشام” (النصرة سابقًا). كما هدد بإنهاء المفاوضات حول وقف إطلاق النار الجارية في أنقرة.

وكان وزير الخارجية التركي، قد صرح في وقت سابق الخميس، أن أنقرة تأمل التوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا قريبًا، مضيفًا أن بلاده لن تجري محادثات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد. وقال تشاووش أوغلو – في مقابلة مع محطة خبر – إن تركيا وروسيا تسعيان للقيام بدور الضامن لوقف إطلاق النار. كما شدد على ضرورة مغادرة كل الجماعات المقاتلة الأجنبية سوريا، بما في ذلك ميليشيات حزب الله.

إلى ذلك، أكد أنه ليست هناك عملية مشتركة بين تركيا وروسيا ضد داعش في مدينة الباب السورية. وأضاف أوغلو أن الولايات المتحدة لا تقدم دعمًا جويًا للعملية المدعومة من تركيا في سوريا، بسبب ضغط من وحدات حماية الشعب الكردية.و في أنقرة أفاد في وقت سابق الخميس بوجود معلومات غير رسمية، وإنما أكدتها الفصائل السورية المعارضة أنه يُجرى في العاصمة التركية اجتماع بين ممثلين عن الفصائل المسلحة وعسكريين روس وأتراك، تمهيدًا لاجتماعات في الآستانة عاصمة كازاخستان