 إتلاف 10 آلاف طن خمور في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إتلاف 10 آلاف طن خمور في جدة

إتلاف 10 آلاف طن خمور في جدة
المناطق _جده

تمكنت الجهات المعنية بأمانة محافظة جدة  والجهات الأمنية من ضبط خمور تقدر بــ 10 آلاف طن.

وتلقت العمليات الموحدة، بلاغًا  عن أحد المواقع لصناعة وتعبئة الخمور، وبعد الحضور تبين وجود كميات كبيرة من الخمور جاهزة للتوزيع.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب، المهندس محمد الزهراني، أن البلدية داهمت مع الجهات الأمنية المعنية موقعًا عبارة عن معمل يضم كميات كبيرة تقدر بعشرة أطنان من البراميل، والتي يجري تعبئتها ومن ثم توزيعها في جوالين صغيرين بمنطقة أبو جعالة جنوب جدة.

وأضاف أنه “فورًا تم إتلاف جميع هذه الكميات ومستلزمات التحضير والتعبئة، وذلك بمعدات البلدية ومصادرة عدد (١٢) أسطوانة غاز، كما قامت الدوريات الأمنية بضبط عدد من العمالة الأفريقية المخالفة، والتحفظ على سيارة متواجدة وتسليمها لقسم الشرطة المختص”.

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