صحة تبوك تبدا تنفيذ خطة تطويرية للمراكز الصحية بالمنطقة

اعتمدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة في ادارة الصحة العامة تشكيل عشرة قطاعات إشرافية لمراكز الرعاية الصحية الأولية داخل تبوك والمحافظات التابعة , وأوضح المتحدث الاعلامي بصحة تبوك عطاالله بن محمد العمراني ان مساعد المدير العام للصحة العامة اصدر يوم أمس عدة قرارات تقضي بتكليف مشرف لكل قطاع وذلك بهدف تفعيل دور الإشراف الفني والإداري بعد التوسع الكبير في أعداد المراكز الصحية والأحياء التي تقوم بخدمتها مما يساهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين من خلال تلك المراكز . لافتا الى ان توزيع القطاعات في مدينة تبوك جاء على النحو التالي :

القطاع الشمالي ويشمل مركز صحي ( المهرجان والفيصلية الجنوبي والفيصلية الشمالي والمنشية والمثلث والسعادة والعزيزية وفجر والمعظم )

القطاع الغربي ويشمل مركز صحي ( النهضة والاسكان والقادسية والروضة والراجحي وشقري وبجدة والسرو )

القطاع الجنوبي ويشمل مركز صحي (العليا والخالدية والرويعيات والمنتزة والحمراء والاحياء الجنوبيه والبديعه ورحيب والظلفه )

القطاع الشرقي يشمل مركز صحي ( السليمانية و الورود والمروج والرابيه والمصيف وبئر بن هرماس والعيينه وحالة عمار)

في حين تم تشكل ستة قطاعات إشرافية بواقع قطاع واحد يضم المراكز الصحية في كل محافظة .

واشار العمراني الى أن عملية التطوير التي تشهدها المراكز الصحية بالمنطقة سوف تشمل إعادة هيكلة المراكز الصحية من خلال القوى العاملة والتجهيزات لتتواكب مع عمليات التطوير الجديدة . مبيناً ان ادارة الصحة العامة اصدرت مؤخراً ثمانية قرارات لمدراء مراكز صحية جدد بهدف دعم المراكز الصحية بقيادات مؤهلة وذلك وفقاً للتوصيات المقدمة من لجنة اختيار الكفاءات القيادية بوزارة الصحة