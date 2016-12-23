 بالصور .. فريق ” نقدر التطوعي ” ينفذ مشروع نظافة ظريمة بفيفاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بالصور .. فريق ” نقدر التطوعي ” ينفذ مشروع نظافة ظريمة بفيفاء

بالصور .. فريق ” نقدر التطوعي ” ينفذ مشروع نظافة ظريمة بفيفاء
المناطق _جازان

نفذت بلدية محافظة فيفاء بالتعاون مع فريق ” نقدر التطوعي ”  من مدرسة نيد مجبا الثانوية بفيفاء مشروعهم التطوعي في إزالة النفايات بالموقع المسمى “ظريمة” بطريق المزام العام بعد أن شهد الموقع رمي النفايات في غير مكانها المخصص وتجمع القرود والكلاب والمواشي وانبعاث الروائح وانشار الحشرات, في محاولة منهم لحل هذه الظاهرة ونقل رسالة سامية ونبيلة  للمجتمع والتوعية بمخاطر وتلوث البيئة والحفاظ عليها , والمشاركة في برامج بادر للأعمال التطوعية الذي ينفذه مكتب التعليم بفيفاء ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بفيفاء.
حيث جرى تشكيل فريق نظافة وبدأت المهام عقب  وصولهم للموقع قام أعضاء الفريق التطوعي وبروح الفريق الواحد والتعاون لتحقيق نجاح أهداف المشروع حيث قام الفريق بتوزيع الكمامات والقفازات وأكياس النفايات على العمال بالبدء بتنظيف الموقع , كما قام الفريق بالتعاون مع البلدية  بتوفير الحاويات وتغطيتها بشكل يمنع القرود والحيوانات من العبث بها وتركيب بعض اللوحات التوعوية التي تدعو للمحافظة على البئية ورمي النفايات في موقها المخصص التي وفرته البلدية .
هذا وكان أعضاء فريق نقدر التطوعي قد قاموا  أثناء تنفيذ البرنامج بتوزيع العصيرات والكيد والماء على العمال ,  كما أعدوا  لهم وجبة غداء , وكذلك قاموا بتسليمهم  بعض الهدايا التشجيعية لعمال النظافة تقديرا لهم وعلى الجهود التي يبذلونها في نظافة فيفاء وكذلك المشاركة في إنجاح المشروع .

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