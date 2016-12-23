 سجن المجمعة يحتفي بأسبوع النزيل الخليجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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سجن المجمعة يحتفي بأسبوع النزيل الخليجي

سجن المجمعة يحتفي بأسبوع النزيل الخليجي
المناطق-فلاج الشعيفاني

احتفلت إدارة سجون محافظة المجمعه بإقامة أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس تحت شعار (معاً لتحقيق الاصلاح ) لعام ١٤٣٨ هـ بحضور سعادة مدير شعبة السجن العقيد بنيان العمر ومساعده النقيب ناصر نمر الزيادي ومدير التوجية الفكري والمعنوي بدر سعد بن نحيت و مدير الاصلاح والتأهيل أبراهيم القديري
وقد افتتح الحفل المعد بآيات عطرة من كتاب الله
تلاها كلمة النزلاء ثم تكريم اعضاء اللجان المشاركة من خارج السجن وايضا تكريم النزلاء الحافظين لكتاب الله .وتأتي هذه الفعاليات بجميع سجون المملكة إنفاذاً لتوصيات الاجتماع الثامن عشر لمسؤولي المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول مجلس التعاون الخليجي المتوج بموافقة أصحاب السمو المعالي لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم التاسع والعشرين على إقامة أسبوع توعوي موحد للنزيل على مستوى دول المجلس، و يهدف ايضا إلى إبراز أهمية احتواء ورعاية نزلاء السجون والإصلاحيات من قبل كل شرائح المجتمع والعمل على الأخذ بأيديهم إلى سبيل الصلاح وحماية المفرج عنهم من التعرض للنبذ الاجتماعي والأسري وإشعار المجتمع بمعاناة السجناء ورعايتهم وحمايتهم من الانحراف نتيجة غياب عائلهم وتعرضهم للوصم الاجتماعي والتحقير وتوعية السجين للحيلولة دون وقوعه في براثن الجريمة مرة أخرى.

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