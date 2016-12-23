 بلدية فيفاء تصدر أول رخصة مهنية إلكترونية عبر بوابة بلدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بلدية فيفاء تصدر أول رخصة مهنية إلكترونية عبر بوابة بلدي

بلدية فيفاء تصدر أول رخصة مهنية إلكترونية عبر بوابة بلدي
المناطق _جازان

أصدرت بلدية محافظة فيفاء أول رخصة مهنية إلكترونية عبر بوابة بلدي, صرح بذلك رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف مشيرا إلى أن بوابة بلدي تقدم خدمات إصدار الرخص المهنية والإنشائية كبوابة خدمية تفاعليه معلوماتية  أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق الخدمات الالكترونية وتسهيل جميع الإجراءات على المواطنين تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ , وأشار رئيس البلدية أن البلدية بادرت بأعمال الربط عبر بوابة بلدي لسرعة تقديم الخدمات لطالبي الرخص الإنشائية والمهنية بمتابعة من مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمانة المهندس عبدالرحمن الساحلي ووكيل الأمين للبلديات عيدروس أبو القاسم الأمير وبإشراف ومتابعة مستمرة من أمين منطقة جازان الأستاذ محمد بن حمود الشايع .
حيث تم إصدار أول رخصة مهنية لمحل للوجبات السريعة في مركز جوة فيفاء  لصاحبها أحمد حريصي ، ويجري العمل لتقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية للمواطنين .

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