30 يوما توعويا تحتفي بها التعليم

حددت وكالتا التعلم للبنين والبنات 30 يوما ومناسبة محلية وعالمية تحتفي بها ضمن خطتها التعليمية التي وافق عليها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى للعام الدراسي 1438-1439هـ. وتتوزع الأيام والمناسبات الـ30 على مستويات النطاق المحلي والإقليمي والعالمي. ومن أبرز المناسبات التي تضمنتها الخطة للاحتفاء :اليوم العالمي للعصا البيضاء، اليوم العالمي للمرأة، اليوم الخليجي لصعوبات التعلم.

رزنامة المناسبات والأيام المحلية والعالمية في وزارة التعليم

سبتمبر

8 اليوم العالمي لمحو الأمية

23 اليوم الوطني للسعودية

28-24 الأسبوع العالمي

01 أكتوبر

4 يوم الطفل العربي

4 الأسبوع العالمي السنوي للفضاء

5 اليوم العالمي للمعلم

8 اليوم العالمي للبصر

10 اليوم العالمي للعصا البيضاء

نوفمبر

20 اليوم العالمي للطفل

ديسمبر

3 اليوم العالمي للإعاقة

5 اليوم العالمي لمتطوعي التنمية الاجتماعية

18اليوم العالمي للغة العربية

يناير

8 اليوم العربي لمحو الأمية

15 اليوم العالمي لحقوق الإنسان

15 يوم الطفل الخليجي

مارس

1 اليوم العالمي للدفاع المدني

3 اليوم الخليجي للموهبة

9-3 الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع

8 اليوم العالمي للمرأة

21 اليوم العالمي لمتلازمة داون

أبريل

2 اليوم العالمي للتوحد

27-21 الأسبوع العربي للصم

24 يوم البيئة الخليجي

مايو

3 اليوم الخليجي لصعوبات التعلم

15 اليوم العالمي للأسرة

31 اليوم العالمي لمكافحة التدخين

يونيو

26 اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

أغسطس

12 اليوم العالمي للشباب

ابتداء من 28 ربيع الأول

أسبوع الإرشاد التعليمي والمهني.

20 ربيع الآخر

اليوم العربي لليتيم