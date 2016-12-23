 وفاة أكبر باندا في العالم عن عمر 31 عاما بالصين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وفاة أكبر باندا في العالم عن عمر 31 عاما بالصين

وفاة أكبر باندا في العالم عن عمر 31 عاما بالصين
المناطق _متابعات

بكين 29 ديسمبر (د ب أ)- في أحدث الوفيات المأساوية التي يختتم بها عام 2016، كشف تقرير إخباري عن وفاة أكبر دب باندا ذكر في العالم، عن عمر ناهز 31 عاما، في إقليم سيتشوان الواقع في جنوب غرب الصين.
وأفاد موقع “تشاينا راديو إنترناشونال” الالكتروني الاخباري، بأن الدب “بان بان” توفي فجر أمس الاربعاء، حيث يتم حاليا إجراء عملية تشريح لجثته للوقوف على أسباب الوفاة، على الرغم من عدم الشك في وجود أي شبهة تحيط بالوفاة.
ونقل الموقع الالكتروني الاخباري عن تان تشنيجبين، وهو حارس في قاعدة دوجيانجيان التابعة لمركز حماية وأبحاث الباندا العملاقة الصيني، إن “(عمر) بان بان يوازي حوالي 100 عام بشري، إلا أنه كان يعيش مصابا بالسرطان وتدهورت صحته خلال الأيام الثلاثة الماضية”، مضيفا: “لقد فقد الوعي”.
وكان التشخيص الطبي قد كشف عن أصابة الدب، المشهور بـ”جد الباندا”، في يونيو الماضي، بالسرطان، كما عانى من أمراض الشيخوخة، مثل مرض إعتام عدسة العين (الكاتاراكت) وضعف الأسنان.

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