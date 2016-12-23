 صاحب حبل مشنقة صدام يكشف لـRT تفاصيل جديدة عن إعدام الرئيس الراحل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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صاحب حبل مشنقة صدام يكشف لـRT تفاصيل جديدة عن إعدام الرئيس الراحل

صاحب حبل مشنقة صدام يكشف لـRT تفاصيل جديدة عن إعدام الرئيس الراحل
المناطق _العراق

كشف موفق الربيعي، المستشار السابق للأمن الوطني في العراق، عن أن رؤساء وملوكا في المنطقة طلبوا من حكومة نوري المالكي عدم إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأوضح الربيعي، في لقاء مع الزميل سلام مسافر، ضمن برنامج “قصارى القول” أن حكام المنطقة كانوا يخشون أن يتحول إعدام صدام إلى سابقة في قيام الشعوب بمحاكمة حكامها وإعدامهم

وأكد الربيعي الذي احتفظ بحبل مشنقة صدام، أن الادارة الأمريكية كانت منقسمة تجاه إعدام الرئيس العراقي الراحل، حيث طلب جهاز “السي أي إيه” ووزارة الخارجية تأجيل الأمر، فيما أيد الإعدام كل من الرئيس جورج بوش ووزارة الدفاع ووكالة الأمن القومي.

وأضاف أن خيار إرسال صدام الى غوانتامو أو نفيه إلى جزيرة في المحيط الهادي كان مطروحا.

تشاهدون المقابلة كاملة، غدا الجمعة في تمام الساعة 8:00 بتوقيت مكة المكرمة.

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