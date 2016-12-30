عقد اجتماع لمدراء المحافظات والمراكز الدعوية التابعة للشؤون الإسلامية بفرع مكة لإقرار خطة ( 2017)

اجتمع فضيلة الشيخ علي العبدلي ( مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ) – بمدراء الإدارات في المحافظات ، ومدراء مراكز الدعوة ، وذلك في مقر إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة جدة ، وبحضور مساعديي مدير الفرع الدكتور / فايز الشهري – والشيخ / فايز الغامدي .

وذلك لمناقشة عدة أمور و منها ، إقرار الخطة التنفيذية للفرع خلال العام المالي ( 2017 ) وكذلك إقرار الخطة الدعوية للفرع ، ومراجعة إنجازات الإدارات في مشروع ( كيف نكون قدوة ) ، وكذلك إطلاق برنامج ( كيف نكون قدوة التدريبي ) والذي يشمل تدريب أكثر من ( 200 ) موظف ومراقب للوصول بإذن الله للموظف القدوة .

وفي بداية الإجتماع أكد العبدلي على إستشعار الجميع لعظم المسوولية التي كلفنا الله بها من خدمة بيوت الله ، وضرورة أن نكون قدوات في الاحتساب في خدمة المراجعين ، والإلتزام بالإتقان في العمل والتسهيل على الموطنين وحسن إستقبالهم .

كما إستعرض العبدلي آليات ودور الإدارات التابعة للفرع في إختيار الجوامع القدوة .

وكذلك الدورة التأهيلية للمراقبين حول تطبيق النظم الجغرافية للمساجد .

ويعتبر هذا الإجتماع الدوري الثالث ؛

وبعد الظهر حضر الجميع برنامج إثرائي بعنوان ( تقنيات الوعي وأثرها في تعزيز الأمن ) للمدرب / خالد الزهراني – كبرنامج تطويري تدريبي هام للمدراء .

وفي الختام شكر العبدلي أصحاب الفضيلة مدراء الإدارات ومراكز الدعوة على حضورهم وإدارة محافظة جدة على الإستضافة