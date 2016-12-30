 عقد اجتماع لمدراء المحافظات والمراكز الدعوية التابعة للشؤون الإسلامية بفرع مكة لإقرار خطة ( 2017) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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عقد اجتماع لمدراء المحافظات والمراكز الدعوية التابعة للشؤون الإسلامية بفرع مكة لإقرار خطة ( 2017)

عقد اجتماع لمدراء المحافظات والمراكز الدعوية التابعة للشؤون الإسلامية بفرع مكة لإقرار خطة ( 2017)
المناطق _عادل الزهراني

اجتمع فضيلة الشيخ علي العبدلي (  مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ) –  بمدراء الإدارات في المحافظات ، ومدراء مراكز الدعوة ، وذلك في مقر إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة جدة ، وبحضور مساعديي مدير الفرع الدكتور /  فايز الشهري –  والشيخ / فايز الغامدي  .
وذلك لمناقشة عدة أمور و منها ، إقرار الخطة التنفيذية للفرع خلال العام المالي ( 2017 )  وكذلك إقرار الخطة الدعوية للفرع ، ومراجعة إنجازات الإدارات في مشروع ( كيف نكون قدوة ) ، وكذلك إطلاق برنامج ( كيف نكون قدوة التدريبي ) والذي يشمل تدريب أكثر من (  200 )  موظف ومراقب للوصول بإذن الله للموظف القدوة .
وفي بداية الإجتماع أكد العبدلي على إستشعار الجميع لعظم المسوولية التي كلفنا الله بها من خدمة بيوت الله ، وضرورة أن نكون قدوات في الاحتساب في خدمة المراجعين ، والإلتزام بالإتقان في العمل والتسهيل على الموطنين وحسن إستقبالهم .
كما إستعرض العبدلي آليات ودور الإدارات التابعة للفرع في إختيار الجوامع القدوة .
وكذلك الدورة التأهيلية للمراقبين حول تطبيق النظم الجغرافية للمساجد .
ويعتبر هذا الإجتماع الدوري الثالث ؛
وبعد الظهر حضر الجميع برنامج إثرائي بعنوان ( تقنيات الوعي وأثرها في تعزيز الأمن )  للمدرب /  خالد الزهراني – كبرنامج تطويري تدريبي هام للمدراء  .

وفي الختام شكر العبدلي أصحاب الفضيلة مدراء الإدارات ومراكز الدعوة على حضورهم وإدارة محافظة جدة على الإستضافة

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