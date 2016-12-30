فطن بتعليم الطائف يقيم برنامجا لنزلاء سجون الطائف

أقام البرنامج الوقائي الوطني “فطن” بالطائف برنامجاً تدريبياً لنزلاء سجون الطائف للتكيف والتوافق مع ما حدث تحت عنوان “حياة جديدة” وذلك بالتعاون مع جمعية مودة للتنمية الأسرية بجدة . ويأتي البرنامج بالتزامن مع فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الخامس والذي يهدف إلى تغيير نظرة المجتمع وتوعية كافة شرائحه بأهمية رعاية واحتواء نزلاء ونزيلات الإصلاحيات من خلال حمايتهم من النبذ الاجتماعي والسعي لتفعيل برامج التأهيل والإصلاح ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع. وتناول البرنامج التدريبي الذي شهده ما يزيد عن 120نزيل بالسجن وقدمه منسق فطن بمكتب تعليم عشيرة العديد من المحاور ذات الأهمية والتي تهم النزيل وتمثل عجلة التوازن في الحياة وهي بناء القيم وبناء الثقة بالنفس.وإدارة الغضب وإدارة التغيير وبناء المستقبل والاندماج الاجتماعي والحوار الأسري.

. وفي ختام البرنامج أشاد مدير سجون الطائف العقيد محمد الحارثي بالبرنامج وما سيكون له من أثر إيجابي على نزلاء السجن مختتما البرنامج بتكريم منسق برنامج فطن بتعليم الطائف الاستاذ عبد الرحمن الشهري منسق فطن بمكتب عشيرة مقدم البرنامج المشرف التربوي خالد القثامي وجمعية مودة.