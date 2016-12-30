 إعلان وقف إطلاق النار شامل في سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

جامعة الطائف تقرر بشكل نهائي فصل “كاكا العربجية” البتروكيماويات يقود ارتفاعات السوق السعودي بـ2016 (جداول ورسوم بيانية) د.النفيسي: من قال أن إيران قوة لا تقهر.. ادعموا الأقليات المقهورة، وسينهار النظام سريعًا! المؤشرات الأمريكية تتراجع بنهاية التعاملات بعد بيانات سلبية إعلان وقف إطلاق النار شامل في سوريا فطن بتعليم الطائف يقيم برنامجا لنزلاء سجون الطائف الديوان الملكي: وفاة الأميرة دليل بنت عبدالله بن محمد عقد اجتماع لمدراء المحافظات والمراكز الدعوية التابعة للشؤون الإسلامية بفرع مكة لإقرار خطة ( 2017) صاحب حبل مشنقة صدام يكشف لـRT تفاصيل جديدة عن إعدام الرئيس الراحل وفاة أكبر باندا في العالم عن عمر 31 عاما بالصين الأهلي المصري يفوز على الزمالك بثنائية بلدية فيفاء تكرم أعضاء فريق ” نقدر التطوعي “

إعلان وقف إطلاق النار شامل في سوريا

إعلان وقف إطلاق النار شامل في سوريا
المناطق _روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية أن بوتين أعلن أن النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة اتفقوا على وقف لإطلاق النار.

وصرح بوتين “تم توقيع ثلاثة وثائق الأولى بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة حول وقف لإطلاق النار على مجمل الأراضي السورية”، موضحاً أن وثيقة أخرى تشمل مفاوضات السلام.
ونقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس الروسي‘ قوله: “إن فصائل المعارضة السورية وقعت مع حكومة سوريا على عدد من الوثائق تشمل اتفاقا لوقف إطلاق النار يبدأ سريانه منتصف ليلة 29-30 ديسمبر، والثانية بمجموعة من التدابير للسيطرة على وقف إطلاق النار، والثالثة لإعلان استعداد الدخول في محادثات سلام للوصول إلى تسوية للأزمة.
وأوضح بوتين أن الاتفاقيات لا تزال هشة وتتطلب رعاية خاصة وصبر، مشيراً إلى أن روسيا وافقت على الحد من انتشارها العسكري في سوريا.
من جانبها، أعلنت تركيا أن بدء سريان وقف إطلاق النار في سوريا منتصف ليل 30 ديسمبر.
وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا يستثني التنظيمات التي تعتبرها الأمم المتحدة إرهابية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>