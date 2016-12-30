إعلان وقف إطلاق النار شامل في سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية أن بوتين أعلن أن النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة اتفقوا على وقف لإطلاق النار.

وصرح بوتين “تم توقيع ثلاثة وثائق الأولى بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة حول وقف لإطلاق النار على مجمل الأراضي السورية”، موضحاً أن وثيقة أخرى تشمل مفاوضات السلام.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس الروسي‘ قوله: “إن فصائل المعارضة السورية وقعت مع حكومة سوريا على عدد من الوثائق تشمل اتفاقا لوقف إطلاق النار يبدأ سريانه منتصف ليلة 29-30 ديسمبر، والثانية بمجموعة من التدابير للسيطرة على وقف إطلاق النار، والثالثة لإعلان استعداد الدخول في محادثات سلام للوصول إلى تسوية للأزمة.

وأوضح بوتين أن الاتفاقيات لا تزال هشة وتتطلب رعاية خاصة وصبر، مشيراً إلى أن روسيا وافقت على الحد من انتشارها العسكري في سوريا.

من جانبها، أعلنت تركيا أن بدء سريان وقف إطلاق النار في سوريا منتصف ليل 30 ديسمبر.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا يستثني التنظيمات التي تعتبرها الأمم المتحدة إرهابية.